مركز التنبؤ بالفيضان يكشف عن أماكن سقوط الأمطار حتى يوم 10 أغسطس

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الشارقة - اميمة ياسر -
كشف مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن خرائط سقوط الأمطار خلال الأيام المقبل.
ونشر المركز صورًا للخرائط والنماذج خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 10 أغسطس 2022.
وأشار مركز التنبؤ بالفيضان إلى أن خريطة سقوط أمطار ستكون كالتالي:
- الاثنين 8 أغسطس:
تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.
- الثلاثاء 9 أغسطس:
تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل لـ7 مم.
- الأربعاء 10 أغسطس:
تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر وجنوب أسوان؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.