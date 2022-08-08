علوم وتكنولوجيا

مركز التنبؤ بالفيضان يكشف عن أماكن سقوط الأمطار حتى يوم 10 أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الشارقة - اميمة ياسر -    

كشف مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن خرائط سقوط الأمطار خلال الأيام المقبل.

ونشر المركز صورًا للخرائط والنماذج خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 10 أغسطس 2022.

وأشار مركز التنبؤ بالفيضان إلى أن خريطة سقوط أمطار ستكون كالتالي:

- الاثنين 8 أغسطس:

تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.

- الثلاثاء 9 أغسطس:

تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر؛ لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل لـ7 مم.

- الأربعاء 10 أغسطس:

تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر وجنوب أسوان؛ لسقوط أمطار خفيفة تصل لـ3 مم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا