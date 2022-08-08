كيفية تصوير الطبيعة باستخدام الهاتف ونصائح للتصوير بالهاتف

أثناء سفرك أو سيرك على الطريق قد يصادفك الكثير من المناظر الطبيعية والأراضِ الخضراء التي تغري عينيك لتصويرها، لتخرج هاتفك لإلتقاط الصورة ولكن..هل علمت أن ما تفعله هو تصوير الطبيعة؟ وهل علمت أنه لتصوير الطبيعة قواعد وأساسيات ونصائح خاصة به؟.. هذا ما ستعرفه في هذه المقالة.

ما يميز تصوير الطبيعة هي كثرة العطيات المتاحة في كل الأماكن، ففي كل مكان أنت فيه هنالك هدف واحد على الأقل لتلتقطه عدستك من الطبيعة.

مجموعة من القواعد والنصائح الخاصة بتصوير الطبيعة:

1- الحصول على أفضل تكوين: تتكون الطبيعة من سماء وأرض ومياه وأراضٍ خضراء، وهذا ما هو مطلوب منك تصويره في كادر واحد بقدر الإمكان.

تصوير: احمد رزق

2- مراعاة اختيار المنظر الأكثر عمقًا: الصورة التي تدل على معنى، هي الصورة الأفضل دائمًا.

تصوير: روان أشرف

3-أحرص على إشراك الأشخاص في صورتك: وهذا ما يضيف روح الحياة للصورة التي تلتقطها، وبالتأكيد يبرز قيمتها.

تصوير: محمد غريب

4- التصوير في الساعة الذهبية: وهذا المصطلح نطلقه على وقتي الشروق والغروب؛ فتكون فيهم الإضاءة أفضل ما يمكن حيث ستحدث على أفضل النتائج.

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5- ضبط إعدادات الوضع الإحترافي حسب فكرة صورتك.

فإذا أردت تصوير تدفق المياه في الشلالات فهناك خياران: تصوير أدق حركة للمياة: وبالتالي سترفع من سرعة الغالق (sutter).



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تصوير حركة الماء بشكل مشتت: وفي هذه الحالة ستخفض سرعة الغالق تدريجيًا حتى تصل للنتيجة المطلوبة.

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وضبط الـ iso مطلوب: إذ أنه يساعد عدستك في استقبال الضوء أفضل ما يمكن.

6- استخدام عمق المجال: وبشكلٍ مختصر؛ فعمق المجال يعني تصويرك لهدف واحد وإبرازه وحده في الصورة، حيث تركز مجال صورتك بعمقٍ على هذا الهدف وحده.

تصوير: أحمد رزق

لتصوير هذه الصورة بأفضل عمق مجال سيتعين عليك استخدام الوضع الإحترافي: اضبط أداة الـ AF حتى تحصل على أفضل تركيز(عمق للمجال)



7- استغلال الإنعكاسات: قد تمر وترى انعكاس الأشجار على بركة المياه التي تقابلها، أو ترى انعكاس النخيل على زجاج سيارة ما، أو على مرآة ما، وهذه هي الإنعكاسات التي أحدثك عنها.

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8- أن لا تكون تقليديًا دومًا: أنظر من كل الزوايا وجد لنفسك لقطة مختلفة!

تصوير: أحمد رزق

9- استخدام الحامل(الترايبود) للحصول على أفضل ثبات: وكلما كنت ثابتًا كلما حصلت على صورة أكثر دقة.

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10- استخدام عدسة الـ Wide angle: لتوسيع نطاق لقطتك فتحصل على صورة متكاملة بقدر الإمكان.

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11- استخدام وضع تصوير البانوراما: وهو ما يوفر لك إمكانية التصوير بحرية كل ما تريد ضمه لكادر تصويرك.

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12- تأكد من نظافة عدسة كاميرتك: ولا تنس ما أخبرتك بشأن تنظيف العدسات عندما حدثتك عنه سابقًا.

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13- قبل مغادرتك للمكان: تأكد من الصور التي التقطتها لترى هل صورت ما أنت لأجله أم لازلت بحاجة للمزيد من المحاولات.