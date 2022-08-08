يحظى تطبيق فيسبوك ماسنجر بشعبية واسعة بين مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي لما يقدمه من ميزات متنوعة من سهولة التواصل وإرسال الرسائل النصية والصوتية إلى إجراء مكالمات الفيديو بدون رسوم، كما تحرص شركة ميتا المالكة للتطبيق من تحديثه بشكل مستمر للتغلب على أية مشكلات قد تطرأ عليه إلى جانب جلب الميزات الجديدة التي يحتاج إليها المستخدمين، والرسائل الصوتية من أهم الميزات التي يوفرها لك تطبيق فيسبوك ماسنجر حيث يلجأ إليها البعض هربًا من روتين الرسائل النصية ولكن في بعض الأوقات تتعطل الرسائل الصوتية ولا تعمل بشكل صحيح.

أفضل 8 طرق لإصلاح تعطل الرسائل الصوتية على فيسبوك ماسنجر

قبل أن تحاول البحث عن حلول للتغلب على مشكلة تعطل الرسائل الصوتية على فيسبوك ماسنجر عليك التأكد في البداية أنك مُتصل بشبكة إنترنت جيدة تسمح لك باستخدام التطبيق، وخلال المقال نستعرض مجموعة من الطرق التي تُمكنك من التغلب على تعطل الرسائل الصوتية.

تحقق من أذونات التطبيق

تعتبر الأذونات واحدة من أهم أسباب فشلك تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها على فيسبوك ماسنجر، فإن لم يمتلك التطبيق الأذونات التي تسمح للوصول إلى ميكرفون هاتفك فلن تعمل الرسائل الصوتية على نحو صحيح، وإليك كيفية التحقق من السماح لأذونات التطبيق الضرورية:

الضغط لفترة طويلة على أيقونة تطبيق ماسنجر والنقر على علامة المعلومات من القائمة المنسدلة.

الضغط على خيار الأذونات Permissions.

الضغط على خيار الميكروفون والنقر على خيار السماح فقط أثناء استخدام التطبيق ‘Allow only while using the app.’

تمكين الوصول إلى الميكروفون من إعدادات الخصوصية

إذا كان هاتفك الذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 فحينها يمكنك التحكم في أذونات الكاميرا والميكرفون من خلال قائمة الخصوصية، فلن يقوم التطبيق بتسجيل رسائلك الصوتية إذا كنت قد عطلت عن طريق الخطأ الوصول إلى الميكروفون على هاتفك، وإليك كيفية التحقق من ذلك:

فتح تطبيق الإعدادات من على هاتفك ثم النقر على خيار الخصوصية .

من خلال قائمة التحكم والإشعارات يمكنك تمكين الوصول إلى الميكروفون.

حينها يجب أن تكون قادر على إرسال الرسائل الصوتية في تطبيق فيسبوك ماسنجر.

إيقاف التطبيق

إذا قمت بالخطوات السابق ذكرها ومنح الأذونات المطلوبة للتطبيق ولم تُحل المشكلة يمكنك حينها إيقاف التطبيق بالقوة وفتحه مرة أخرى، فإن كان هناك خلل بسيط داخل التطبيق فتلك الخطوة تجعله يعمل بشكل جيد.

الضغط مع الاستمرار على رمز تطبيق ماسنجر .

النقر على قائمة المعلومات.

الضغط على خيار إيقاف التطبيق.

توفير مساحة تخزينية على هاتفك

إذا كانت مساحة هاتفك التخزينية منخفضة فقد تواجه مشكلة في إرسال أو تشغيل الرسائل الصوتية ولتجنب ذلك يمكنك توفير مساحة تخزينية على هاتفك من خلال مسح التطبيقات الغير مستخدمة إلى جانب حذف الملفات كبيرة الحجم أو نقلها على سحابة مثل جوجل درايف.

مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقتة

مثل معظم التطبيقات يقوم تطبيق ماسنجر بجمع بيانات في ذاكرة التخزين المؤقتة على هاتفك بهدف تحسين أدائه ولكن إن تعرضت تلك البيانات إلى التلف فقد لا يعمل بشكل صحيح مثل توقف الرسائل الصوتية لذا عليك مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق من خلال الخطوات التالية:

الضغط لفترة طويلة على أيقونة تطبيق فيسبوك ماسنجر ثم النقر على علامة المعلومات.

الضغط على خيار التخزين والضغط على خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقتة Clear cache.

التحقق من أن التطبيق يعمل بشكل جيد

ربما لا تكون الشخص الوحيد الذي يواجه تلك المشكلة فربما يتعرض التطبيق للعطل وتوقف إرسال واستقبال الرسائل أو إجراء المكالمات، لذا يمكنك زيارة موقع Downdetector للتأكد ما إذا كانت المشكلة عامة على مستوى التطبيق أم مشكلة فردية فقط متعلقة بهاتفك.

إذا كان هناك عطل فحينها عليك انتظار أن تقوم الشركة بإصلاح تلك المشكلة ليعمل التطبيق بشكل صحيح وتتمكن من إرسال واستقبال الرسائل الصوتية بسهولة.

تحديث التطبيق

عادة ما تجلب التحديثات ميزات جديدة إلى جانب إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على التطبيق، فإذا كانت مشكلة الرسائل الصوتية متعلقة بكونك تستخدم إصدار قديم من التطبيق فيمكنك تحديثه للتغلب على تلك المشكلة، إن كنت من مستخدمي هواتف أندرويد فيمكنك تحديث التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي من هنا، وإذا كنت من مستخدمي أيفون وأيباد فيمكنك تحديث التطبيق من خلال متجر تطبيقات أبل من هنا.

التبديل إلى تطبيق ماسنجر لايت

إذا قمت بكافة الخطوات والحلول السابقة ولا تزال المشكلة قائمة، فيمكنك التبديل إلى تطبيق فيسبوك ماسنجر لايت لفترة من الوقت حتى تتمكن من ارسال الرسائل الصوتية.

قد تكون كتابة الرسائل أمرًا مرهقًا لا سيما إن كنت معتادًا على التواصل من خلال الرسائل الصوتية، ولكن لحسن الحظ أنه بإمكانك التغلب على تلك المشكلة من خلال الحلول السابق ذكرها.