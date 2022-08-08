الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - قالت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في بيان يشير إلى حالة الطقس اليوم الإثنين إن البلاد ستشهد طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، نهارا، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الي ارتفاع معدلات الرطوبة وبالأخص وقت الظهيرة.. حيث تختلف درجات الحرارة التي يتم الشعور بها على مدار اليوم عن تلك المسجلة في بيانها الرسمي، وذلك بفضل معدلات الرطوبة المرتفعة والتي تتسبب في رفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2:3 درجة مئوية عن المسجلة في البيانات الرسمية.

تتكون صباحا الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، خلال الفترة من ساعات الفجر وحتى الـ 7 صباحا.

وطالب خبراء الأرصاد من المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وقت الذروة، مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة، طوال أيام الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج..

الأرصاد ترصد نشاط الرياح ليلا

تشير هيئة الأرصاد إلي نشاط للرياح خلال فترة المساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ، وشمال الصعيد، تساعد على تخفيف درجات الحرارة

حالة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين (١.٥-1)متر.

الأرصاد: ابتعدوا عن أشعة الشمس

يجب تفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان وتجنب المجهود المفرط في المناطق المفتوحة، وتجنب المناطق المزدحمة سيئة التهوية، وارتداء القطنيات خاصة البيضاء، والإكثار من شرب المياه.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

القاهرة العظمى 35، المحسوسة 37، الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32، المحسوسة 34، والصغرى 24

مطروح العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 40 ، المحسوسة 42، الصغرى 29

الغردقة العظمى 40، المحسوسة 43، الصغرى 28

أسيوط العظمى 39 المحسوسة 39، الصغرى 23

سوهاج العظمى 39، المحسوسة 40، الصغرى 25

قنا العظمى 41، المحسوسة 43،الصغرى25

الأقصر العظمى 42، المحسوسة 44، الصغرى 28

أسوان العظمى 43، المحسوسة 44 ، الصغرى 29