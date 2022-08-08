شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 نصائح لتحصل على علامة التحقق الزرقاء على TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك TikTok إشارة التحقق الزرقاء الخاصة بها التي تمنح نوع من المصدقية للحساب الخاص بك، ولكن على عكس منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، ليس من السهل الحصول عليها، لذلك نقدم لك ما تحتاج لمعرفته حول التحقق من حسابك على TikTok، وفقا لما ذكره موقع "business insider".







كيفية التحقق على TikTok كيفية التحقق على TikTok يمكنك الحصول على التحقق على TikTok، إذا كنت مستخدمًا نشطًا يقوم بالنشر بانتظام ويتلقى مشاركة كبيرة من المتابعين، بما في ذلك الإعجابات والتعليقات.

من الذي يمكن التحقق منه على TikTok؟على عكس تويتر وانسجرام، اللذان يقدمان تطبيقًا للتحقق لأولئك الذين يعملون في مجالات معينة أو بمستوى معين من الاعتراف العام، لا يسمح TikTok للمستخدمين بطلب التحقق، وإنما المطلب الرئيسي للحصول على التحقق هو عدد كبير من المتابعين، أي المشاهير والشخصيات العامة والشركات الإعلامية والعلامات التجارية المعروفة سيكون لديهم عادةً.

يجب أن تفكر في هذه النصائح لمساعدتك في الحصول على التحقق من TikTok:

• احصل على عدد كبير من المتابعين من خلال نشر محتوى جذاب وعالي الجودة باستمرار.

• الحفاظ على زيادة يومية ثابتة من المتابعين.

• دائما اعمل على أنك تكون أكثر انتشارا.

• تابع التريند ونفذ التحديات الجيدة على الفور.

• احصل على تغطية إعلامية إن أمكن.

• استخدم الهاشتاجات الشائعة.

• الانخراط مع مستخدمين آخرين في التعليقات على محتوى TikTokers الآخر الذي تم التحقق منه.

• اتبع المستخدمين الآخرين الذين يعجبوك.

• قدم طلبًا للتحقق على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، واربط حساب TikTok الخاص بك.

لكن حتى إذا كنت تستوفي هذه المتطلبات، فلا يمكن إخبار TikTok برغبتك في تلقي التحقق، لا يوجد عدد محدد معروف من المتابعين يضمن التحقق أيضًا، وأفضل ما يمكنك فعله هو اتباع هذه الإرشادات والاستمرار في إنشاء محتوى ترفيهي رائع، والأهم من ذلك، الاستمتاع بها.