شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية عرض سجل مكالمات أيفون لمعرفة التفاصيل أو الحذف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر جهاز أيفون خيارًا للسماح لمستخدميه بالاحتفاظ بعلامات تبويب فى سجل مكالماتهم الهاتفية، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا نسيت حفظ رقم هاتف وتحتاج إلى التحقق من سجل المكالمات حتى تتمكن من تحديد موقع الرقم وإضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك، ويمكنك أيضًا التحقق من وقت وتاريخ المكالمة إذا كنت لا تتذكر تمامًا متى اتصلت بشخص ما، وحذف واحدًا أو أكثر من مكالماتك أو كلها لإخفاء السجل أو مسح المساحة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية التحقق من سجل المكالمات على جهاز أيفون

1. افتح تطبيق الهاتف على جهاز أيفون.

2. اضغط على علامة التبويب الأخيرة فى القائمة السفلية، وسينقلك إلى سجل مكالماتك الهاتفية الأخيرة.

3. قم بالتمرير خلال مكالماتك الهاتفية لمراجعة سجل مكالماتك.

كيفية عرض تفاصيل المكالمات على جهاز أيفون

1. افتح تطبيق الهاتف على أيفون

2. اضغط على علامات التبويب الأخيرة فى القائمة السفلية.

3. اضغط على أيقونة المعلومات، الزر "i" الصغير داخل دائرة، على يمين مكالمة فردية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

إذا كنت ترغب فى حفظ رقم الهاتف فى جهات الاتصال الخاصة بك، فإن عرض المكالمة الفردية من خلال أيقونة المعلومات سيوفر لك خيار إنشاء جهة اتصال جديدة وإضافتها إلى جهة اتصال موجودة وإرسال رسالة إليهم وحظرهم والمزيد.

كيفية حذف مكالمة فردية على جهاز أيفون

1. افتح تطبيق الهاتف على جهاز أيفون

2. اضغط على الأخيرة فى القائمة السفلية.

3. اضغط على تحرير فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. اضغط على الزر الأحمر الموجود على الجانب الأيسر من كل رقم هاتف فى شاشة "الأخيرة".

5. سينزلق جهة الاتصال أو الهاتف إلى اليسار، ليكشف عن زر حذف. اضغط عليها.

كيفية حذف جميع مكالمات أيفون الأخيرة

1. افتح تطبيق الهاتف على جهاز أيفون

2. اضغط على علامة التبويب الأخيرة فى القائمة السفلية.

3. اضغط على تحرير فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. اضغط على مسح فى الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

5. اضغط فوق مسح جميع الأخيرة لحذف القائمة الكاملة للمكالمات الصادرة والواردة سيتم مسحها.