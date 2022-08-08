شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركز الوطني للأعاصير: الساحل الشرقى قد يتعرض لعاصفة قوية هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الوطني للأعاصير (NHC) في عام 2022، عن أنه يمكن أن يمر الساحل الشرقي بوقت عصيب خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع توقع نشاط إعصار أكثر عنفًا من المعتاد، ومن المتوقع أن يتراوح بين 14 و20 عاصفة قوية بما يكفي ليتم تسميتها من قبل المركز الوطني للأعاصير (NHC) مع تصنيف ما يصل إلى 10 منها على أنها أعاصير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن العواصف التي يتم تسميها يكون لها رياح تزيد سرعتها عن 39 ميلاً في الساعة، وهذه الأعاصير لها رياح تزيد عن 74 ميلاً في الساعة.

وارتفعت ثلاث عواصف إلى وضع مسمى، وهى إعصار بوني والعواصف الاستوائية أليكس وكولين، وفي حين أن NHC تحدد موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي على أنه يمتد بين 1 يونيو و 30 نوفمبر، فإن نشاط الأعاصير الكبيرة لا يبدأ عادة حتى أغسطس.

وقالت دين كريسويل، مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، في بيان: "على الرغم من أنها كانت بداية بطيئة نسبيًا لموسم الأعاصير، مع عدم ظهور عواصف كبيرة في المحيط الأطلسي، إلا أن هذا ليس بالأمر غير المعتاد، وبالتالي لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا".

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعات كبيرة في الأعاصير فوق المحيط الأطلسي، وكان العام الماضي ثالث أكثر الأعاصير ازدحامًا على الإطلاق، حيث كان هناك 21 عاصفة قوية بما يكفي ليتم تسميتها، بما في ذلك سبعة أعاصير.

وقال كين جراهام، مدير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان: "يجب على المجتمعات والعائلات الاستعداد الآن لبقية ما لا يزال متوقعًا أن يكون موسم أعاصير نشط".

كما أن التوقعات الموسمية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أنه قد تشهد الولايات المتحدة تضاعف عدد الأعاصير التي تصل إلى الساحل من ميامي، وحذرت أولئك الذين يعيشون على طول الساحل، أنهم يجب أن يبدأوا في الاستعداد لما يمكن أن يأتي.