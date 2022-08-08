تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن الروبوت أوبتيموس من تسلا.. ويؤكد: سيدهش البشر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك عن صورة لروبوت شركته Optimus، الذى سيتم الكشف عنه بالكامل فى نهاية الشهر المقبل، فعرض عملاق التكنولوجيا صورة للأيدى الروبوتية التى تتخذ شكل قلب فى الاجتماع السنوى لمساهمى الشركة فى أوستن، حيث تحدث عن الكشف الكامل عن روبوت شركة تسلا فى يوم الذكاء الاصطناعى فى 30 سبتمبر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن الروبوت، لكن ماسك قال أنه سيتعامل مع المهام التى يجدها البشر مملة أو متكررة ويمكن حتى أن يكون بمثابة رفيق.