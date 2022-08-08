تكنولوجيا: الهند تكشف تفاصيل إطلاق أقمار صناعية إلى مدارات خاطئة

القاهرة - سامية سيد - أخفقت جهود منظمة أبحاث الفضاء الهندية فى إطلاق أقمار صناعية باستخدام مركبة إطلاق صغيرة للأقمار الصناعية، وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن اس سوماناث مدير المنظمة، قال فى بيان، أنه تم وضع الأقمار الصناعية فى مدار خاطئ «ولم تعد مستخدمة».

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، أضاف مدير المنظمة، أن مركبة الإطلاق أدت المهمة "بصورة جيدة"، ويشار إلى أن الهند تقوم بتطوير جيل جديد من الصواريخ يمكنه وضع أقمار صناعية فى المدار.

ولعل هذا الأمر من أجل الاستفادة من السوق المتنامى للأقمار الصناعية التجارية الصغيرة.

وأوضح سوماناث أن لجنة تابعة للمنظمة سوف تقيم الإخفاق، مشيراً إلى أن المنظمة سوف تقوم بعملية إطلاق أخرى قريباً.