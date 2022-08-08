شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Nothing Phone و iPhone XS Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا طرح هاتف Nothing Phone (1) والذى يأتى بالعديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر Nothing Phone هو أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول تقدمه جوجل، وفيما يلى نقارن بين iPhone XS Max وNothing Phone (1) لمعرفة ذلك.





هاتف Nothing Phone (1) هاتف Nothing Phone (1) الشاشة: بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.





هاتف iPhone XS Max هاتف iPhone XS Max الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2688 × 1242 بيكسل.

المعالج: معالج A13 Bionic .

الذاكرة الداخلية: ذاكرة 256GB.

نظام التشغيل:نظام iOS (14.x) .

البطارية: 3179 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.