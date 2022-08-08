شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يتحدى الرئيس التنفيذى لتويتر ويطلب إجراء مناظرة معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدى إيلون ماسك اليوم السبت الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكره موقع "العربية"، أضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، في منشور على تويتر "دعوه يثبت للجمهور أن تويتر لديها 5% من المستخدمين الزائفين يوميا".

وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من خمسة في المئة من مستخدمي تويتر اليوميين زائفين.

فيما رفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الادعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

صفقة تويتر

ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن منهجية أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.