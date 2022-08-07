شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح لمستخدمى أندرويد القدرة على تكبير مقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت منصة يوتيوب المملوكة لشركة الفابت، ميزة جديدة إلى صفحة الميزات التجريبية، إذ ستتيح الشركة الآن لبعض المستخدمين المتميزين بالتكبير بإيماءة للنظر عن قرب إلى جزء من الفيديو.

ويجب ملاحظة أن ميزة التكبير تختلف عن الإيماءة التي تسمح لجميع المستخدمين، سواء كانوا يدفعون أم لا، بملء الشاشة بضغطة واحدة، ووتتوفر الميزة الجديدة فقط على تطبيق YouTube لنظام أندرويد في قائمة مزايا Premium ضمن إعدادات الملف الشخصي.

وتتوفر ميزة Pinch-to-zoom للعرض التوضيحي حتى 1 سبتمبر، بعد ذلك، من المنتظر أن تقدم منصة الفيديو الميزة رسميًا أو تكشف عن تاريخ إطلاق لاحق إذا كانت هناك أية مشكلات تتعلق بالميزة، ولا توجد معلومات حول ما إذا كان سيتم توفير الميزة للمستخدمين الذين لا يدفعون ام لا.