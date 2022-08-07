شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض سوق ألعاب الهاتف المحمول بنسبة 10٪ في النصف الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت غالبية أنواع ألعاب الهاتف المحمول انخفاضًا في الإرسال والتنزيلات في النصف الأول من عام 2022، حيث انخفض إجمالي سوق ألعاب الهاتف المحمول بنسبة 9.6٪ على أساس سنوي، وفقًا لتقرير جديد.

ووفقًا لبيانات Sensor Tower Game Intelligence، انخفض سوق ألعاب الهاتف المحمول إلى 11.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، وكانت ألعاب Arcade و Tabletop هي الفئات الوحيدة التي شهدت زيادة في الإيرادات.

وزادت عائدات ألعاب الآركيد بنسبة 14.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 176 مليون دولار، وتم رفض الأنواع الأخرى - من hypercasual إلى RPG - حسب تقرير AppleInsider.

وشهدت ألعاب السباقات أكبر انخفاض مع انخفاض بنسبة 28.8٪ في الإيرادات على أساس سنوي، وانخفضت ألعاب الواقع المعزز لتحديد الموقع الجغرافي بنسبة 26٪ في نفس الفترة، بالإضافة إلى الانخفاض في الإيرادات، انخفضت أيضًا تنزيلات الألعاب المحمولة بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي إلى 2.4 مليار.

وانخفضت إيرادات الربع الثاني فقط من عام 2022 بنسبة 11.4٪ لتصل إلى 5.6 مليار دولار، على الرغم من أن التنزيلات ظلت ثابتة نسبيًا عند 1.2 مليار، ويعزو التقرير الانخفاض العام في سوق ألعاب الهاتف المحمول إلى مجموعة متنوعة من التحديات والرياح المعاكسة ، بما في ذلك التضخم ونهاية عمليات إغلاق Covid-19 وتغييرات الخصوصية مثل إيقاف علامة IDFA.