اهم متاجر الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة

متاجر الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة وفي دبي منتشرة وكثيرة، أعني دبي على وجه الخصوص تعد هي جنة المتسوقين، والإلكترونيات بشكل عام أكثر المنتجات تأثيرًا وأكثر المنتجات التي يبحث عنها المستخدمون في كل وقت، ولمحلات الإلكترونيات حالة خاصة واقبال خاص، في هذا المقال سنتحدث عن أهم متاجر الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة فتابع معنا.

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شرف دي جي يمتلك فروعًا متعددة في 4 دول مختلفة وهو واحد من أبرز العلامات التجارية في الشرق الأوسط و واحد من أفضل واهم متاجر الإلكترونيات في الإمارات وفي دبي، يمكنك في متاجر شرف شراء الساعات الإلكترونية والأجهزة اللوحية Tablets، وأجهزة التلفاز والكاميرات، بالإضافة الى امكانية شراء الهواتف المحمولة والعديد، الموقع يوفر البيع من خلال المتجر او من خلال الموقع الإلكتروني وقد تجد بعض الأجهزة حصرية على موقعهم الإلكتروني فيستحسن ان تقوم بزيارته.

فروع شرف دي جي في دبي

مول الإمارات

مركز تايمز سكوير

سيتي سنتر ديرة

دبي مول

ابن بطوطة مول الركن المصري

ابن بطوطة مول الركن الصيني

حي الرفاعة

مينا بازار

برجمان

سيتي سنتفر مردف

متجر او متاجر اي ماكس من خيارات أفضل متاجر الإلكترونيات، يشتهر بأفضل العروض والإلكترونيات، يشمل حوالي 800 علامة تجارية و100 ألف جهاز مختلف، بدأت متاجر اي ماكس عام 2006 ومن وقتها توسعت حتى وصلت لأكثر من 30 فرع في 3 دول مختلفة، يمكنك ان تجد بداخل اي ماكس كل ما تريده من الكترونيات مع توفير عروض وخصومات مختلفة فهذا جيد.

فروع آي ماكس في دبي

مول الإمارات

سيتي سنتر مردف

الواحة سنتر

دبي مول

سنتر بوينت

نخيل مول

ابن بطوطة مول

مستودع جبل علي

ديرة سيتي سنتر

مركز الغرير

شركة جمبو وأفرع شركة جمبو للإلكترونيات يحظون بشهرة كبيرة لكل من يبحث عن اسماء محلات الكترونية في الإمارات بأسعار ممتازة، طيلة 4 عقود تبنت الشركة احدث الإبتكارات والتقنيات وقد استطاعت انشاء متجر الكتروني ناجح، تجد فيه كل ما تريده من هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وأنظمة مسرح منزلي وغيرها من الأمور بسهولة، كما يوفر الموقع الخاص بالمتجر الشحن لأي مكان مع إمكانية الدفع عند الاستلام لتضمن ما تشتريه بدون مشاكل.

فروع جمبو في دبي

الفهيدي

سيتي سنتر ديرة

دبي مول

مول الإمارات

سيتي سنتر مردف

Virgin Megastore من المتاجر المعروفة للغاية على مستوى العالم، يضم قسم الكترونيات فيه جميع العلامات التجارية الرائدة، انتشرت متاجر فيرجين ميجاستور في دبي والإمارات كواحدة من أفضل متاجر الإلكترونيات في الدولة، تبيع كل الإلكترونيات التي تريد من سماعات وأجهزة كمبيوتر والعاب وهواتف واكسسوارات وغيرها من الأمور، مع تقديم عروض مميزة ومتنوعة.

فروع Virgin Megastore في دبي

نخيل مول

سيتي سينتر ديرة

دبي مارينا مول

لامير

مول الإمارات

ميركاتو مول دبي

سيتي سنتر مردف

دبي مول

سوق المرابع

كارفور غني عن التعريف وهو واحد من أشهر سلاسل المتاجر في العالم، بدأ في الإمارات عام 1995 ومن وقتها اكتسب شهرة واسعة نظرًا لأسعاره المعقولة وعروضه الترويجية العديدة المختلفة، كارفور لا يقتصر على المنتجات التموينية والبضائع فقط لكن هناك الكثير من الناس يذهبون الى قسم الإلكترونيات لشراء مختلف الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، كارفور كموقع وكمتجر يُعد من أبرز مواقع التسوق ومتاجر الإلكترونيات في الإمارات ودبي.

فروع كارفور في دبي

برج فيوز

الحضبة

وافي مول

محطة الفهيدي

سيتي سنتر ديرة

الغرير

يمتلك أكثر من 174 فرع في الخليج العربي، لولو هايبر ماركت جزء من مجموعة اللولو العالمية، ويصنف واحد من أفضل محلات الإلكترونيات في دبي للباحثين عن أبرز الماركات وافضلهم، فضلًا عن الأسعار والخصومات التي يقدمها المتجر لزبائنه.

فروع لولو هايبر ماركت في جبي

شارع القوز

طريق الشيخ راشد الكرامة

مقابل حديقة الكرامة

ديرة

البرشاء

شارع الشيخ خليفة بن زايد

متجر جاكيز هو من أبرز متاجر الإلكترونيات في دبي، يقدم جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية للزبائن مع حرص العاملين في المحل على تقديم خدمة ممتازة للمتسوقين والزبائن، يمكنك شراء كل ما تريد من أجهزة الكترونية من عند جاكيز.

فرع جاكيز في دبي

ديرو سيتي سنتر

موقع امازون غني عن التعريف بالطبع، أعني هو اكبر موقع للتسوق في العالم كله، وبالطبع لا غنى عن امازون في عالم تسوق الإلكترونيات، كل ما تريده من الكترونيات متوفر على امازون، سواء سماعات او هواتف ذكية او أجهزة لوحية Tablets او لابتوب او أي شيء من أي الكترونيات تريدها، غير ان امازون يقدم عروض جيدة جدًا على مختلف الإلكترونيات فتجربة امازون لا غنى عنها.

موقع نون الإمارات أيضًا من المواقع ومن أبر متاجر الإلكترونيات في الإمارات العربية من اجل تجربة شراء مميزة، نون يمتاز بسرعة توصيل ممتازة وخدمة عملاء جيدة جدًا غير انه كموقع يحمل مجموعة واسعة من الإلكترونيات المختلفة، السماعات واللابتوب والهواتف والساعات وكل المنتجات الإلكترونية موجودة على الموقع فلذلك نرشحه بسهولة.

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