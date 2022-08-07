شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن شرطه الوحيد لاسكتمال صفقة استحواذه على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك إن استحواذه المخطط له على تويتر والذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار يجب أن يمضي قدمًا إذا تمكنت الشركة من تأكيد بعض التفاصيل حول كيفية قياس ما إذا كانت حسابات المستخدمين "روبوتات البريد العشوائي" أو أشخاص حقيقيين.

وحاول الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة Tesla التراجع عن اتفاق أبريل لشراء شركة التواصل الاجتماعي مما دفع تويتر لمقاضاته الشهر الماضي لإكمال عملية الاستحواذ، ورد ماسك واتهم تويتر بتضليل فريقه بشأن الحجم الحقيقي لقاعدة مستخدميه ومشكلات أخرى قال إنها ترقى إلى حد الاحتيال وخرق العقد.

ويتجه الجانبان نحو محاكمة أكتوبر في محكمة ديلاوير، وكتب ماسك على تويتر: "إذا قدم تويتر ببساطة طريقة أخذ عينات من 100 حساب وكيف تم التأكد من أنها حقيقية ، فيجب أن تستمر الصفقة بالشروط الأصلية"، "ومع ذلك ، إذا تبين أن إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بهم خاطئة ماديًا ، فلا ينبغي أن تفعل ذلك."

وواصل ماسك ، الذي لديه أكثر من 100 مليون متابع على تويتر، تحدي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Parag Agrawal في "نقاش عام حول نسبة بوت تويتر"، ورفضت الشركة التعليق على الأمر، فيما كشفت الشركة مرارًا وتكرارًا للجنة الأوراق المالية والبورصات عن تقديرها بأن أقل من 5٪ من حسابات المستخدمين مزيفة أو بريد عشوائي، مع إخلاء المسؤولية بأنها قد تكون أعلى. تنازل ماسك عن حقه في مزيد من العناية الواجبة عندما وقع اتفاق الاندماج في أبريل.

وجادل موقع تويتر في المحكمة بأن ماسك يحاول عمدًا إفساد الصفقة واستخدام سؤال الروبوت كذريعة لأن ظروف السوق قد تدهورت ولم يعد الاستحواذ يخدم مصالحه، وفي دعوى قضائية يوم الخميس ، وصفت مطالباته المضادة بأنها قصة متخيلة "تتناقض مع الأدلة والفطرة السليمة".

وكتب محامو الشركة: "ماسك يخترع تمثيلات لم يقدمها تويتر مطلقًا ، ثم يحاول أن يستخدم ، بشكل انتقائي، البيانات السرية الشاملة التي قدمها له تويتر لاستحضار خرق لتلك الإقرارات المزعومة"، وبينما حاول Musk الحفاظ على التركيز على الإفصاحات عن الروبوتات ، كان الفريق القانوني في تويتر يبحث عن معلومات حول مجموعة من المستثمرين في مجال التكنولوجيا ورجال الأعمال المرتبطين بـ Musk في مذكرة استدعاء واسعة النطاق يمكنها الاتصال ببعض اتصالاتهم الخاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla.