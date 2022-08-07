شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو السبب وراء قيام أبل وجوجل بإزالة ما يقرب من 600 ألف تطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحافظ عملاقا التكنولوجيا أبل وجوجل على فحص يقظ للتطبيقات الموجودة على متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ففي وقت سابق من شهر مايو من هذا العام، حذرت أبل و جوجل المطورين من إزالة التطبيقات لعدة أسباب، ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Pixalate ، وهي شركة للحماية من الاحتيال، قامت أبل و جوجل "بشطب" ما يقرب من 592 ألف من التطبيقات من متاجر التطبيقات الخاصة بهم في الربع الثاني من عام 2022، ويكشف التقرير أيضًا أن هذا الرقم قد زاد بشكل كبير - من 22000 في الربع الأول.

لماذا تمت إزالة هذه التطبيقات؟ وفقًا للتقرير، فإن أحد الأسباب الرئيسية لإزالة هذه التطبيقات هو عدم وجود تحديثات لسنوات، حيث أن أبل، التي حذفت 439000 من التطبيقات، من App Store لم تشهد ما يقرب من 64٪ من هذه التطبيقات تحصل على أي تحديثات على مدار العامين الماضيين.

وعلاوة على ذلك، وفقًا للتقرير، فإن 31٪ من التطبيقات التي أزالتها أبل لم تذكر أي سياسة خصوصية، وذكرت أبل في صفحة تحسينات التطبيقات الخاصة بها "إننا ننفذ عملية مستمرة لتقييم التطبيقات، أو إزالة التطبيقات التي لم تعد تعمل على النحو المنشود ، أو لا تتبع إرشادات المراجعة الحالية، أو التي عفا عليها الزمن".

كما قامت جوجل أيضًا بتحديث إرشاداتها في أبريل من هذا العام وقالت إنها تعمل على توسيع متطلبات واجهة برمجة تطبيقات المستوى المستهدف لمتجر Play، وما يعنيه هذا هو أن التطبيقات والتحديثات الجديدة يجب أن "تستهدف مستوى واجهة برمجة تطبيقات Android خلال عام واحد من أحدث إصدار رئيسي لنظام التشغيل Android" ، أو لا يمكن نشرها.

مع التطبيقات التي لم يتم تحديثها، هناك دائمًا خطر الأمان، إذا لم يتم تحديث التطبيقات، فلن تحصل على تصحيحات الأمان وستتضمن أيضًا أخطاء قد تسبب مشكلات، أيضًا، إذا كان أحد المطورين يسعى للحصول على أرباح من المعلنين، فسيلزم تحديث التطبيق بانتظام.