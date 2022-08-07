شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لتطبيق سكايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت تحديث لتطبيق Skype الذى يحمل الإصدار رقم 8.86 لجميع الأنظمة الأساسية المدعومة، مضيفة بعض الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.

ويتيح لك Skype 8.86 الرد على رسالة بالنقر فوق رد فعل شخص آخر لاستخدام نفس الرسالة، حيث إنه متاح الآن لمستخدمي Skype عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Windows وMac وLinux وAndroid وiOS و Web.

وقدمت مايكروسوفت أيضًا رموز تعبيرية جديدة تحت عنوان أوكرانيا لمستخدمي الأجهزة المحمولة، ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للرموز الجديدة هنا، وبصرف النظر عن ذلك، يضيف Skype 8.86 أيضًا مجموعة جيدة من إصلاحات الأخطاء والتحسينات، ويمكنك الاطلاع على سجل التغيير الرسمي الكامل لمعرفة المزيد حول ما هو جديد وما تم إصلاحه في التحديث الأخير.

وتقوم مايكروسوفت بإصدار إصدارات Skype جديدة على أساس شهري لإضافة ميزات وتحسينات وإصلاحات جديدة، وتخضع هذه الميزات الجديدة للاختبار التجريبي مع مشتركي Skype Insider قبل أن تصبح متاحة بشكل عام.

وستقوم مايكروسوفت بإصدار تحديث Skype آخر الشهر المقبل لتقديم ميزات وإصلاحات جديدة، وفي غضون ذلك، يمكنك أن تصبح Skype Insider إذا كنت ترغب في اختبار ميزات جديدة قبل معظم المستخدمين.