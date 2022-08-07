شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر الصور الطويلة لتتناسب مع وضع ملء الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما أوقف إنستجرام إعادة تصميمه المثير للجدل، لكن هذا لا يعني أن الشركة تخطط للتوقف عن التركيز على محتوى ملء الشاشة، حيث أكد الرئيس التنفيذي آدم موسيري خلال عمله الأسبوعي Ask Me Anything، أن إنستجرام سيبدأ في اختبار صور عالية الطول 9:16 "في غضون أسبوع أو أسبوعين".

قال موسيري: "يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طويلة، لكن لا يمكنك الحصول على صور طويلة على إنستجرام"، "لذلك اعتقدنا أنه ربما يتعين علينا التأكد من أننا نتعامل مع كليهما على قدم المساواة." حاليًا يتصدر إنستجرام حوالي 4: 5 عند عرض الصور العمودية التي تم اقتصاصها وفقًا لذلك، ولكن تقديم الدعم لصور أقل حجمًا وأطول 9:16 سيساعدها على ملء الشاشة بأكملها أثناء التمرير عبر موجز التطبيق.

وتم انتقاد إعادة تصميم إنستجرام التي تشبه تيك توك من قبل بعض المصورين للطريقة التي أجبرت بها جميع الصور على العرض بشكل محرج في إطار 9:16. أضاف الموجز الجديد أيضًا تدرجات لونية متراكبة إلى أسفل المنشورات بحيث يسهل قراءة النص، لكن ذلك اصطدم بالمظهر الأصلي لعمل المصورين، إليك نظرة رائعة على تلك التجربة الأولية مقدمة من توماس فيتزجيرالد وفقا لما نقله موقع The Verege.

خلال فترة اختبار إعادة التصميم المهتز على إنستجرام مع المستخدمين ، اعترف موسيري أكثر من مرة أن تجربة ملء الشاشة كانت أقل من مثالية للصور، الآن نحن نرى أن إنستجرام لا يزال ينوي عرض تجربة الصور الطويلة جدًا - ولكن دون تفويضها في جميع المجالات.

وأظهرت بيانات الشركة الخاصة أن تصميم إنستجرام الذي تم إصلاحه لم يعجبه بعض الأشخاص لدرجة أنهم بدأوا في استخدام التطبيق بشكل أقل تكرارًا.

وقال في مقابلة الأسبوع الماضي: "أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوة كبيرة إلى الوراء، وإعادة تجميع صفوفنا، ومعرفة كيف نريد المضي قدمًا".

وقال إنستجرام أيضًا إنه سيقلل من مقدار التوصيات التي يتم عرضها للمستخدمين حتى يصبح من الأفضل اختيار المحتوى الذى سيستمتعون به بالفعل.