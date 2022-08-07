كيف تحافظ على كاميرا هاتفك – نصائح للحفاظ على كاميرا هاتفك

بعد فترة من استخدامك للهاتف قد تلاحظ تغيرات في كاميرا هاتفك، وأبرزها وهو ضعف جودة الصور التي تلتقطها، قد تظن أنك تتوهم الأمر ولكن هذا يحدث، فما الذي يجب عليك فعله! وما الذي عليك تجنبه لكي تحافظ على كاميرا هاتفك!..هذا ما ستعرفه في هذا المقال.

أولًا دعني أذكرك بأن مكونات الكاميرا الأساسية: الحساس (Sensor)، عدسة التركيز(Focus lens) وهي متصلة مباشرة بحساس الكاميرا الخلفية، العدسة الخارجية (وهو الزجاج الخارجي للكاميرا).

كيف تحافظ على كاميرا هاتفك:

1- عدم تعرض كاميرا هاتفك للحرارة:

تتأثر كاميرا هاتفك تأثيرًا مباشرًا بالسخونة المفرطة التي يتعرض لها الهاتف، من خلال تأثيرها على حساس الكاميرا وبالتالي ستتأثر عدسة التركيز الخاصة بكاميرا هاتفك، وما عليك فعله هو أن لا تعرضه للمناطق الساخنة، كأن تتركه في مكان معرض لأشعة الشمس، أو أن تتركه على جهاز كجهازك اللوحي مثلًا في وقت تشغيله فيتأثر هاتفك بسخونة جهازك اللوحيّ.

2- تعرض هاتفك للسقوط:

حتى ولو لم تلاحظ تأثيرًا مباشرًا على هاتفك فلا تكن مطمئنًا للغاية، فحساس الكاميرا معرض للغاية للتلف في هذه الحالة مع تكرار السقوط، وتحديدًا عدسة التركيز المتصلة مباشرة بحساس الكاميرا.

3- أن لا تضع جراب الحماية الخاص بالهاتف :

زجاج عدسة كاميرا هاتفك دائمًا معرض لأبسط الخدوش التي لا يمكن للعين المجردة رؤيتها حتى، طالما لا تضع جراب الحماية خاصتك، وتلك الخدوش مع الوقت تزداد حتى يمكنك رؤيتها، وهي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على جودة الصور التي تلتقطها كاميرا هاتفك.

4- تعرض كاميرا هاتفك للأتربة:

أنت دائمًا معرض للأتربة لذا من الضروري عند اختيارك جراب هاتفك أن تختار الذي يوفر غطاء للكاميرا إذا وجد، ويستحسن أن تضع حافظة زجاجية لكاميرا هاتفك؛ فقد توفُّر ذلك النوع من الحافظات للكاميرات في الأسواق

في حال تعرض كاميرا هاتفك للأتربة:

لا تفكر في أن تنظفها بشيء خشن فذلك يسبب تلك الخدوش التي أخبربتك عنها سلفًا، فما الذي عليك فعله؟

أن تقوم بتنظيفها بشيء ناعم كالمناديل، منديل عاديّ أو منديل مخصص لهذه الأمور إن توفر، أو حتى بقمصيك.

5- تعرض كاميرا هاتفك للسوائل:

تجنب تعرض كاميرا هاتفك للسوائل بأنواعها لكي لا يتسلل أي شيء للداخل فيسبب أي تلف.

6- تجنب لمس عدسة كاميرا هاتفك بكثرة:

فجسد الإنسان يفرز زيوته الطبيعية والتي قد تؤثر على العدسة بلمسك المباشر لها بشكل متكرر.