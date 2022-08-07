معايير اختيار هاتفك – كيف تختار هاتفك؟

عند اختيارك لهاتفك الجديد قد تزعجك الحيرة في أي الموصفات عليك أن تقبل وأي منها عليك أن تبتعد عنه، ومعايير اختيار هاتفك هي من خلال الأساسيات التي يقوم عليها مثل المعالج، والشاشة..إلخ، ولكل منهم أنواع وإصدارات متاحة والتي تختار الهاتف على أساس أيها أفضل، وما هو متوقع بعد قرائتك لهذا المقال؛ أن تعرف معايير اختيار هاتفك التي من خلالها ستستطيع اختيار هاتفك بعناية.

جدول المحتويات

1- المعالج – وهو أول معايير اختيار هاتفك:

المعالج هو أول ما تنظر إليه في معايير اختيار هاتفك، فكلما كان المعالج أفضل كلما كان الأداء أعلى في كل شيء تقريبا. ومن ضمن المعالجات الأشهر حاليًا هي snapdragon و mediatek وهي التي تتواجد في أغلب الهواتف لشركات مثل realme و Xiaomi

فإذا كنت مهتم بالألعاب وبالأداء العال: فيستحسن ألا يقل المعالج عن snapdragon 720… أو mediatek helio G90

وإذا لم تكن مهتم بالألعاب ولا تريد أن يزعجك الأداء: فيستحسن ألا يقل عن snapdragon 680.. أو .mediatek helio G80

2- الشاشة – وهي ثاني معايير اختيار هاتفك :

عند اختيارك للشاشة فيجب عليك أن تعرف أن لشاشة الهاتف خمسة معايير:

نوع الشاشة:

OLED : وهو النوع الأفضل والأرقى، فستحصل فيه على ألوان مشبعة أكثر، وسطوع أعلى..وتجده غالبًا في أجهزة الفلاجيشيب وهي الفئة الأرقى في الهواتف، وأحيانًا توفره الشركات في هواتف الفئة المتوسطة العليا، ولكن في تلك الحالة عليك أن تعرف أن هناك ما يقابل ذلك! فإذا تم توفير شاشة من النوع أموليد مثلًا فعلى الناحية الأخرى تجد أن السماعات ليست ستيريو، أو أن الشحن ليس سريع، أو أن الكاميرا ليست أفضل شيء..فهذا حال الفئة المتوسطة العليا، تحصل على شيء به رائحة الفلاجشيب، ولكنه بطعم الفئة المتوسطة!..وهذا غالبًا ما يلجأ إليه الكثيرين حاليًا فقد أثبتت تلك الفئة جدارتها في خلال السنوات الأخيرة.

وهو النوع الأفضل والأرقى، فستحصل فيه على ألوان مشبعة أكثر، وسطوع أعلى..وتجده غالبًا في أجهزة الفلاجيشيب وهي الفئة الأرقى في الهواتف، وأحيانًا توفره الشركات في هواتف الفئة المتوسطة العليا، ولكن في تلك الحالة عليك أن تعرف أن هناك ما يقابل ذلك! فإذا تم توفير شاشة من النوع أموليد مثلًا فعلى الناحية الأخرى تجد أن السماعات ليست ستيريو، أو أن الشحن ليس سريع، أو أن الكاميرا ليست أفضل شيء..فهذا حال الفئة المتوسطة العليا، تحصل على شيء به رائحة الفلاجشيب، ولكنه بطعم الفئة المتوسطة!..وهذا غالبًا ما يلجأ إليه الكثيرين حاليًا فقد أثبتت تلك الفئة جدارتها في خلال السنوات الأخيرة. IPS LCD أو LCD : وهو النوع المتوسط في الشاشة، فتحصل على ألوان وسطوع أقل من النوع الأول، ولكن أرخص منه، والجدير بالذكر أنها ليست بهذا السوء، بل تقدم أداء جيد للغاية، وذات عمرٍ إفتراضيّ أعلى..وتجدها غالبًا في هواتف الفئة المتوسطة وفي الفئة الاقتصادية أيضًا.

وهو النوع المتوسط في الشاشة، فتحصل على ألوان وسطوع أقل من النوع الأول، ولكن أرخص منه، والجدير بالذكر أنها ليست بهذا السوء، بل تقدم أداء جيد للغاية، وذات عمرٍ إفتراضيّ أعلى..وتجدها غالبًا في هواتف الفئة المتوسطة وفي الفئة الاقتصادية أيضًا. TFT: وهو أحد أنواع شاشات IPS ولكنه النوع الأقل جودة، ولا تجده إلا في هواتف الفئة الاقتصادية.

حجم الشاشة:

فيستحسن ألا يقل حجمها عن 6.5 بوصة فلا يزعجك ذلك في المشاهدة والألعاب والتصفح اليوميّ.

دقة الشاشة:

ينصح أن لا تقل عن أن تكون عالية الدقة FHD.

السطوع:

يفضل أن لا تقل عن 380 شمعة (NITS).

معدل التحديث:

في الوقت الحالي تجد أنك لا يمكنك التعامل مع شاشات الـ 60 هيرتز، ففي ظل سرعة كل شيء حولك فتفضل أن يكون تنقلك بين التطبيقات سريعَ أيضًا! وهو الذي تبدأ في الحصول عليه بداية من معدل تحديث 90 هيرتز.

ومعدلات التحديث المتاحة حاليًا: 60/90/120/ 144.

3- الكاميرا – ثالث معايير اختيار هاتفك:

إذا كنت من محبي التصوير.. فعند النظر لمعايير اختيار هاتفك يجب عليك الإختيار جيدًا للهاتف ذا الكاميرا الأفضل! وللكاميرا معايير يمكن النظر إليها عند الإختيار:

فتحة العدسة:

كلما كانت فتحة العدسة أكبر كلما كان أفضل.

كيف يمكنني تحديد ذلك؟ عليك أن تعرف أنه كلما قل عددها كلما كبرت فتحتها والعكس صحيح. فمثلًأ: فتحة F/1.6 أكبر من F/1.9.

عليك أن تعرف أنه كلما قل عددها كلما كبرت فتحتها والعكس صحيح.

الحساس:

هو المسؤول عن تحويل الضوء الذي تلتقطه الكاميرا إلى صورة يمكنك رؤيتها، فكلما زاد حجم الحساس كلما كان أفضل لكاميرا الهاتف.

وأكبر حساس وجد حاليًا هو حساس هاتف XIAOMI 12 ULTRA وهو بحجم 2 بوصة، والحساسات التي تأتي من شركة SONY غالبًا تقدم أداء جميل لكاميرا الهاتف.

كما تقدم الهواتف ذات المعالج الأقوى أداء أفضل للكاميرات.

4- البطارية والشحن – وهي رابع معايير اختيار هاتفك:

يستحسن ألا تقل سعة البطارية عن 4300، فتلك السعة تقدم لك ما يتراوح بين 6 إلى 7 ساعات استخدام بلا توقف، وأن لا تقل سرعة الشحن عن 18 وات، والجدير بالذكر أن غالبية الهواتف حاليًا ذات سرعة شحن 30 وات فما أعلى.

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5- ذاكرتيّ التخزين – وهي خامس معايير اختيار هاتفك:

من المهم عند النظر لمعايير اختيار هاتفك أن تقرر ما السعة التخزينية التي تريدها لتناسب احتياجاتك، وأن تنظر لحجم ذاكرة الوصول العشوائي التي تناسب استخدامك.

ذاكرة التخزين الدائمة ROM:

تلك التي تحتفظ ببياناتك ووسائطك وكل ما يخصك على الهاتف بشكل دائم..ولذلك عليك ألا تتخلى عن أن تكون المساحة أقل من 64 GB، وحتى تلك المساحة لم تعد تسعف الكثير حاليًا.

ولتلك الذاكرة أنواع وأحدثها UFS 3.1 ، ويُنصح بألا يقل إصدارها عن UFS 2.0 .

ذاكرة الوصول العشوائي RAM:

تلك التي تحتفظ ببياناتك وبالتطبيقات المفتوحة في الخلفية بشكلٍ مؤقت، فكلما كانت أكبر..كلما احتفظ بتطبيقات وبيانات أكثر، كلما كلما كان هاتفك أسرع.

ويُفضل ألا يقل حجمها حاليًا عن 4GB ، ويستحسن ألا يقل نوع الرامات عن LPDDR4 ..وكلما كان أعلى كلما كان أسرع.

6- الشبكة والاتصالات – وهي أخِر معايير اختيار هاتفك:

عندما نتحدث عن الشبكة والإتصالات فإننا نتحدث عن الوايفاي وعن البلوتوث وعن شبكة الإتصال.. فإن معايير اختيار هاتفك للشيكة والإتصال هي كالتالي: يستحسن ألا يقل إصدار الوايفاي عن WI-FI 5 وألا يقل إصدار البلوتوث عن Bluetooth 5.0، وألا يقل دعمها للشبكات عن شبكات 4G حيث أنه بدأت الهواتف حاليًا في دعم شبكات 5G.