شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء مهمة "شنتشو-14" الصينية يباشرون مهمتهم الفضائية بسلاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاحات التى حققوها خلال الفترة الماضية، أعلنت إدارة الفضاء الصينية، أن رواد الفضاء لمهمة "شنتشو-14" الصينية يتمتعون بحالة صحية جيدة ويقومون بأعمال الصيانة اليومية للوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الصينية والإعدادات لوحدة المختبر، وتجميع نظام إعادة التدوير ودعم الحياة واختباره.



رائدا فضاء صينيين

عمل رواد الفضاء الثلاثة يوم الجمعة لمدة 5 ساعات ونصف لفرز البيانات واختبار بطاريات البدلات للأنشطة خارج المركبات، وخلال الأيام الماضية، اختبروا الذراع الميكانيكية الصغيرة المركبة خارج وحدة مختبر "ونتيان"، وفقا لشبكة تلفزيون الصين الدولية.

وقالت وانغ تشون هوى، نائبة كبير المصممين بالمركز الصينى لبحوث رواد الفضاء وتدريباتهم "خلال الأسبوع الماضى، استخدم رواد الفضاء منصة تدريبية لاختبار الذراع الميكانيكية، ثم أجروا اختبار محاكاة للذراع الميكانيكية الحقيقية، وأثناء الأنشطة خارج المركبة، يبقى أحد رواد الفضاء داخل المركبة للتحكم فى الذراع الميكانيكية ودعم عمل الرائدين الآخرين بالخارج".



صورة من الرحلة الصينية

يعمل رواد الفضاء الثلاثة على إنشاء ظروف صالحة للمعيشة والعمل فى وحدة مختبر "ونتيان" منذ التحامها بالوحدة الأساسية فى أواخر الشهر الماضى، وقاموا مؤخرا بتثبيت واختبار نظام إعادة التدوير ودعم الحياة لوحدة المختبر.

وقالت وانغ "كان نظام إعادة التدوير ودعم الحياة معقدا للغاية، ويتضمن عمليات سباكة كثيرة. وعند إطلاق المركبات الفضائية، تم شد جميع الأدوات على لوحة العدادات، ويجب على رواد الفضاء خلع جميع المسامير قبل العمليات، ولذلك سيكون هناك أعمال كثيرة يتعين القيام به، وخلال الأسبوع الجارى، سيقومون باختبارات مختلفة بعد تركيب جميع الأدوات".

وأضافت وانغ أن وحدة مختبر "ونتيان" استوفت ظروف الإشغال فى الوقت الحاضر، وبدأ رائد الفضاء تساى شيوى تشه مؤخرا العيش فى إحدى حجر النوم بوحدة المختبر، ويتمتع رواد الفضاء الثلاثة بحالة بدنية ونفسية جيدة.