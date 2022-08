شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل قد تتيح قنوات تليفزيونية عبر منصتها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بفك تجميع أحدث إصدار من البرنامج وأبلغ أن منصة البث التلفزيوني للشركة رسميًا Android TV تحتوي على نص يلمح إلى 50 قناة تلفزيونية مباشرة مضمنة وفقا لـ 9 to5Google.

يبدو أن الميزة الجديدة المزعومة تسمى "قنوات Google TV" استنادًا إلى النص الموجود في تطبيق المشغل.

وهناك أيضًا صورة في البرنامج تشير إلى القنوات التي سيتم تضمينها في الخدمة الجديدة حسبما نقل موقع ذا فيرج التقني.

إنها المجموعة المعتادة للقنوات المجانية التي يتم بثها عبر الإنترنت مثل ABC News Live و NBC News Now و USA Today هناك أيضًا مجموعة من قنوات الضوضاء في الخلفية مثل Divorce Court و American Classics و Deal or no Deal ستحصل أيضًا على قناة Hallmark Movies ، كذلك ستحصل على قناة Reelz .

تتوفر العديد من هذه القنوات بسهولة على خدمات البث التلفزيوني المجانية أو الرخيصة الأخرى ، بما في ذلك Pluto TV و Philo و Sling TV. ولكن هذه هي الخدمات التي يجب عليك الاشتراك فيها ، في حين أن Google تتبع النهج الذي يتبعه بعض مصنعي أجهزة التلفزيون مثل LG و Samsung مع أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بهم - مما يمنح المشترين شيئًا لمشاهدته ببضع نقرات على جهاز التحكم عن بُعد. تبدو 50 قناة من Google ضئيلة مقارنة بالقنوات التي يزيد عددها عن 175 قناة مع قنوات LG ، وأكثر من 200 قناة مع Samsung TV Plus ، ولكن ربما لن تضطر إلى شراء تلفزيون جديد بالكامل أو تنزيل تطبيق للاستفادة منه.