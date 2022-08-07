شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية جعل ويندوز 10 و11 مثل نسخة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يشعر بعض الأشخاص أن نظامى التشغيل ويندوز 10و11 يتمتعان بمظهر جذاب، فإن آخرين يقدرون مظهر ويندوز 7 الأكثر كلاسيكية، فإذا كان التعامل مع مظهر ويندوز 10قد تسبب فى توقفك خلال السنوات السبع الماضية أو إذا كنت ترغب فى إعادة الاتصال بمظهر ويندوز التقليدى ، فلديك خيارات.

والخبر السار هو أن نظامى التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11 قابلين للتخصيص بدرجة كبيرة، لذا يمكنك تصميمهما ليكونا متشابهين تمامًا لنظام التشغيل Windows 7. مع بعض التعديلات على عناصر مثل الخلفية ونظام الألوان والمتصفح الافتراضى، ستعود إلى شكل وأسلوب Windows 7 فى لمح البصر وفقا لما نقله موقع Digitaltrends.

قم بتغيير قائمة ابدأ فى نظام التشغيل Windows 10

الخطوة 1: سمح لك التنزيل المسمى Classic Shell ذات مرة بتغيير جوانب القائمة الرئيسية لتبدو أشبه بـ Windows 7. لسوء الحظ ، انتهى دعم Classic Shell فى عام 2017 ، ولكن تم التقاط الكود واستمر مع Open Shell ، والذى يمكنك تنزيله.

باستخدام هذه الأداة المجانية ، يمكنك تعديل قائمة Windows 10 Start لتشبه الإصدار الذى يأتى مع Windows 7.

بمجرد التثبيت سترى ستة إدخالات فى قائمة Start مدرجة ضمن Classic Shell. سترغب فى اختيار إعدادات قائمة "ابدأ الكلاسيكية".

الخطوة 2: فى علامة تبويب نمط قائمة ابدأ ، اختر نمط ويندوز7.

الخطوة 3: بعد ذلك توجه إلى هنا لتنزيل Windows 7 Start Menu orb (هذه ملفات صور ، حتى تتمكن من التقاطها من العديد من الأماكن المختلفة إذا كنت تفضل ذلك).

بمجرد التنزيل اختر مخصص بالقرب من أسفل علامة تبويب نمط قائمة ابدأ وحدد الصورة التى تم تنزيلها.

قد تحتاج إلى تعديل حجم الزر - استخدمنا 60 نظرًا لأن الإعداد الافتراضى كان كبيرًا جدًا بالنسبة إلى دقة سطح المكتب لدينا.

الخطوة 4: فى علامة التبويب Skin ، اختر Windows aero حدد "موافق" للإنهاء.

الخطوة 5: إذا كنت لا تهتم كثيرًا بخيارات الأنماط الأخرى، ولكنك تفوتك حقًا خيار جعل شريط المهام شفافًا أثناء العمل ، فنحن نقترح عليك تنزيل TranslucentTB بدلاً من ذلك. سوف يمنحك تلك الشفافية اللطيفة دون تغيير أى شيء آخر.

قم بتغيير الخلفية فى Windows 10

الخطوة 1: لتثبيت خلفية Windows 7، قم بتنزيل الصور.

الخطوة 2: انقر بزر الماوس الأيمن على سطح مكتب Windows 10 وحدد تخصيص.

الخطوة 3: يجب أن يظهر تطبيق الإعدادات بعد ذلك، افتراضيًا على لوحة الخلفية. تأكد من أن القائمة المنسدلة فى الخلفية تقرأ صورة ثم حدد الزر تصفح للعثور على الخلفية التى تم تنزيلها.

قم بتغيير الألوان فى Windows 10

الخطوة 1: انقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب وحدد تخصيص.

الخطوة 2: اختر الألوان على يسار تطبيق الإعدادات. اختر اللون الأزرق الداكن للحصول على أفضل النتائج ، ولكن يمكنك التجربة إذا أردت.

الخطوة 3: بعد ذلك سنقوم بتبديل ألوان شريط العنوان. حدد خيار أشرطة العنوان باتجاه أسفل اللوحة. يمكنك إضافة شريط البدء وشريط المهام إذا كنت تفضل ذلك أيضًا.

أضف أدوات

كانت Microsoft Gadgets خيارًا شائعًا فى Windows 7 يمكنك أن ترى على الفور فئات مختلفة من الأخبار الحيوية والتحديثات اليومية على سطح المكتب بفضل هذه التطبيقات المفيدة. يمكنهم عرض الطقس والساعة وتحديثات المخزون والمزيد، كل ذلك أثناء استخدام الحد الأدنى من موارد النظام.

مما أثار استياء بعض المستخدمين ، تخلصت مايكروسوفت من الأدوات الذكية فى نظام التشغيل Windows 10 للمساعدة فى منع مشكلات الأمان. يعد Windows 11 أفضل قليلاً ، حيث يحتوى على عناصر واجهة مستخدم.

يفتقد العديد من مستخدمى Windows الطريقة التى تعمل بها الأدوات الذكية فى Windows 7. الجانب الإيجابى هو أنه يمكنك الوصول إلى العديد من هذه الميزات عن طريق تنزيل 8GadgetPack. صدق متجر Microsoft على 8GadgetPack للسلامة، حتى تتمكن من الحصول على نفس تجربة Windows 7 دون مخاطر. تشمل الخيارات الحافظة والساعة والأجندة ومشغل التطبيقات والمزيد.

ماذا عن Windows 11؟

ستعمل العديد من الخطوات التى ناقشناها لنظام التشغيل Windows 10 مع Windows 11 أيضًا ، ولكن قد تواجه بعض مشكلات التوافق. هناك بعض الخطوات المنفصلة التى يجب عليك اتخاذها إذا كنت تحاول تحويل Windows 11 إلى مظهر 7.

الخطوة 1: تنزيل StartAllBack هذه حزمة كاملة لتغيير Windows 11 إلى واجهة مستخدم أكثر تقليدية تعيد العديد من المفضلات الكلاسيكية، بما فى ذلك ميزات من كل من Windows 10 و Windows 7 يمكنك الحصول على مفتاح ترخيص دائم مقابل بضعة دولارات فقط إذا كنت تحب الشكل الذى يبدو عليه .

StartAllBack مع أقسام مختلفة لقائمة ابدأ وشريط المهام وإدارة الملفات والمزيد. إنه أحد أسهل حلول واجهة المستخدم القديمة التى رأيناها على الإطلاق ويوفر الكثير من العمل مقارنةً بنظام التشغيل Windows 10.

الخطوة 2: قم بتنزيل الأداة المساعدة Win11DisableRoundedCorners إذا كنت من محبى النمط القديم لنظام Windows ، فى Windows 11 يجب أن يؤدى تشغيل هذه الأداة المساعدة إلى التخلص منها من أجلك.

الخطوة 3: لاحظ أن حلولًا مثل 8GadgetPack ستعمل أيضًا مع Windows 11 ، على الرغم من أن Microsoft تختبر أيضًا أدوات تشبه الأدوات الذكية فى 2022 Insider Previews.

إذا كنت مترددًا بين Windows 10 و 11 ، فقد ترغب فى مراجعة دليلنا هنا لمعرفة ما إذا كان يجب عليك الترقية.