شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الميزة قد لا تكون في جهاز جوجل بكسل فولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يفتقر جوجل بكسل فولد المتوقع إلى ميزة لا يتوقع أن تكون غائبة عن الأجهزة القابلة للطي - أو أي هاتف ذكي آخر، وفقًا لإشاعة من محطة الدردشة الرقمية على تطبيق الوسائط الاجتماعية الصيني Weibo عبر 9to5Google ، لن يكون لدى بكسل فولد كاميرا سيلفي على الشاشة الداخلية.

توقعت محطة الدردشة الرقمية أن بكسل فولد سيتضمن شاشة خارجية أقصر من Z Fold 3 وشاشة كمبيوتر لوحي كبيرة في الداخل. على عكس Find N و Fold 3 ، يُقال إن الشاشة الداخلية / الجهاز اللوحي على Pixel Fold لا تحتوي على كاميرا سيلفي من أي نوع وفقا لما نقله موقع ديجيتال تريند.

لا تزال جوجل تعمل على تصميم Pixel Fold، لكن الافتقار إلى الكاميرا الداخلية يبدو وكأنه حركة تصميم غريبة. في عالم لا يزال فيه العديد من الأشخاص يعملون عن بُعد، تعد الأجهزة القابلة للطي مثالية للعمل أثناء التنقل - ويشمل ذلك إجراء مكالمات Zoom أو Microsoft Teams إذا لم تكن هناك كاميرا على شاشة Pixel Fold الداخلية، فهذا يعني أن جميع اجتماعاتك الافتراضية يجب أن تتم من شاشة الغلاف الأصغر.

قد يبدو Samsung Galaxy Z Fold 3 أنه لا يحتوي على كاميرا سيلفي ، لكنه محجوب بشكل نحيف أسفل شاشة العرض على الجانب الأيمن.

قد يؤدي عدم وجود كاميرا داخلية في Pixel Fold إلى منح المستخدمين وقتًا عصيبًا عند التقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو مع طي الهاتف إذا كانت هذه هي الطريقة التي يرغبون في القيام بذلك وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ومع ذلك لا يزال بإمكانهم فعل هذه الأشياء بالكاميرا على الشاشة الخارجية. قد يحصلون أيضًا على بعض المساعدة الإضافية من خلال وضع خاص داخل تطبيق جوجل كاميرا الذي سيحثهم على قلب الهاتف إلى الجانب الأمامي والتقاط صورة ذاتية عندما لا يزال غير مكشوف.

قد لا يكون هذا بمثابة كسر للصفقة بالنسبة لبعض الأشخاص، ولكن عندما يتم وضع الأجهزة القابلة للطي بشكل مثالي مثل آلات الإبداع / الإنتاجية ، فإن إزالة الكاميرا الداخلية تبدو وكأنها حركة غريبة للغاية.

ولا تزال هذه مجرد شائعة، حيث يخضع ما إذا كان يتم شحن Pixel Fold بالفعل بدون كاميرا داخلية للتغيير. وبما أن تاريخ إصداره لا يزال في الهواء، فمن الأفضل لأي شخص أن يخمن متى سيتمكن من معرفة ذلك على وجه اليقين.