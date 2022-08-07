شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تسعى لتصنيع هواتف أيفون 14 في الصين والهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لأحد أشهر محللي شركة أبل Ming-Chi Kuo ، من المرجح أن يخطط عملاق التكنولوجيا لتصنيع iPhone 14 القادم في وقت واحد من المصانع في الصين والهند.

وفي منشور له على تويتر،قال Kuo ، "يشير أحدث استطلاع أجريته إلى أن موقع Foxconn لإنتاج iPhone في الهند سوف يشحن iPhone 14 الجديد 6.1" في وقت واحد تقريبًا مع الصين لأول مرة في النصف الثاني من عام 22 (الهند متأخرة ربع أو أكثر في الماضي)."

وأضاف "كو" في المنشور: "على المدى القصير ، لا تزال قدرات / شحنات iPhone الهندية تعاني من فجوة كبيرة مع الصين ، لكنها تمثل علامة فارقة مهمة لشركة Apple في بناء موقع لإنتاج iPhone غير صيني". وكتب كو في ثالث وآخر تغريدة من هذا الموضوع: "يشير ذلك إلى أن شركة آبل تحاول تقليل التأثيرات الجيوسياسية على العرض وترى أن السوق الهندية هي المحرك الرئيسي التالي للنمو".

إذا حدث هذا بالفعل ، فستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يأتي فيها هاتف Apple iPhone جديد تمامًا بعلامة `` صنع في الهند '' عند الإطلاق، وبينما تقوم شركة Apple بتصنيع أجهزة iPhone في الهند منذ سنوات عديدة حتى الآن ، لم تقم الدولة بشحن أحدث أجهزة iPhone في وقت الإطلاق.

وبدأت Apple في تصنيع أجهزة iPhone في الهند مع الجيل الأول من iPhone SE في عام 2018. ومنذ ذلك الحين ، انضمت العديد من أجهزة iPhone إلى هذه القائمة بما في ذلك iPhone X و iPhone 11 و iPhone 12 و iPhone SE 2.

وكانت Wistron أول شركة مصنعة للمعدات الأصلية (OEM ) لتصنيع أجهزة iPhone في الهند في منشأتها في ولاية كارناتاكا، ويقال إن الشركة المصنعة للمعدات الأصلية صنعت أيضًا طرازات iPhone 6s في الهند للأسواق الآسيوية الأخرى في العام 2018-19.