شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تحذر مستخدمي أجهزة "ماك بوك ".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي (CERT-IN) مؤخرًا تحذيرًا لبعض مستخدمي إصدارات macOS ، وهو نظام التشغيل الذي يعمل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من Apple.

حيث حددت الهيئة الحكومية المخاطر الأمنية على أنها "شديدة الخطورة" وذكرت أنه تم العثور على العديد من الثغرات الأمنية في أنظمة تشغيل macOS والتي قد تجعل مستخدمي Mac هدفًا سهلاً للمتسللين.

وبالنسبة لأولئك غير المقصودين ، فإن CERT-IN هي وكالة تابعة لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وهي مسؤولة عن تسليط الضوء على الأخطاء وتهديدات الأمن السيبراني مثل التصيد الاحتيالي والقرصنة.

وفقًا للمنشور الرسمي ، فإن أجهزة Mac التي تعمل بنظام macOS Catalina قبل التحديث الأمني ​​2022-005 ، وإصدارات Apple macOS Big Sur السابقة لـ 11.6.8 وإصدارات Apple macOS Monterey السابقة لـ 12.5 تتأثر بالثغرات الأمنية الحالية.

ونصحت الحكومة المستخدمين بتثبيت آخر تحديثات macOS التي تحتوي على إصلاح للثغرات الأمنية.