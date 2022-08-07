شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحسين التصميم القديم لتطبيق جهات اتصال ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشهد أحد تطبيقات ماك الأكثر استخدامًا إعادة تصميم مهمة منذ سنوات، بينما يعمل تطبيق جهات الاتصال بشكل جيد، إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن تحسينها، كما هو موضح في مفهوم جديد رائع يعيد تخيله بعد تلقيه نفس المعاملة مثل العديد من التطبيقات الأخرى المجمعة في نظام التشغيل Mac0S.

تم اكتشاف المفهوم الجديد لأول مرة بواسطة 9to5Mac ، وقد تم إنشاء المفهوم الجديد مؤخرًا بواسطة BasicAppleGuy ونشره على موقع الويب الخاص بهم، ويأمل أن يكون مصدر إلهام لشركة آبل لإعادة التفكير في التصميم القديم لتطبيق جهات الاتصال.

تم طرح MacOS Ventura بالفعل في الإصدار التجريبي ، ويحتفظ تطبيق جهات الاتصال بنفس الشكل والميزات مثل MacOS Monterey كما يشير BasicAppleGuy ، لم يتغير التصميم كثيرًا منذ عام 2003.

تطبيق جهات اتصال MacOS المعاد تصميمه ليس مجرد تغيير بصري. يتصور المصمم ميزات إضافية تستفيد بشكل أفضل من تقنية Apple الحالية، مثل اقتراحات Siri لتحديد التفاصيل ذات الصلة من تطبيقات النظام الأخرى، والمجموعات المشتركة المشابهة لمجموعات علامات التبويب المشتركة الجديدة في Safari ، وألبومات الصور المشتركة في MacOS Ventura وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

تُستخدم الصور المصغرة على نطاق واسع في مفهوم تطبيق جهات اتصال MacOS المتخيل، مما يجعل من السهل تحديد الأشخاص الذين تعرفهم في لمح البصر.

تم بذل قدر كبير من التفكير والجهد في جهود إعادة التصميم.

يعمل شريط أدوات المشاركة المحسّن على تسريع الاتصال من خلال تقديم أزرار لبدء مكالمة أو إرسال رسالة إلى جهة اتصال عبر Slack و Twitter و Whatsapp والتطبيقات المثبتة الأخرى.

إن الشيء العظيم في تصميم BasicAppleGuy هو الطريقة التي يتكامل بها مع شكل وأسلوب بعض من أفضل تطبيقات Mac المحملة مسبقًا على كل جهاز.

واحتمالات إعادة التصميم هذه التي تستخدمها Apple ضئيلة للغاية ، لكن ربما تشق بعض الوظائف طريقها إلى إصدار مستقبلي من MacOS.