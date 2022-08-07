شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وسط تراجع المبيعات.. علي بابا تخفض 10 آلاف وظيفة لخفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن مجموعة علي بابا الصينية للتكنولوجيا ودعت ما يقرب من 10 آلاف موظف في محاولة لخفض النفقات وسط تباطؤ المبيعات وتباطؤ الاقتصاد في البلاد.

ووفقًا لـ South China Morning Post ، غادر أكثر من 9241 موظفًا علي بابا ومقرها هانغتشو خلال ربع يونيو ، حيث قلصت الشركة إجمالي عدد موظفيها إلى 245700، وأشار التقرير إلى أن "هذا وضع الانخفاض الإجمالي في أعداد الموظفين لشركة علي بابا، مالك صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست ، إلى 13616 خلال الأشهر الستة حتى يونيو، وهو أول انخفاض في حجم الرواتب للشركة منذ مارس 2016".

وسجلت علي بابا انخفاضًا بنسبة 50٪ في صافي الدخل إلى 22.74 مليار يوان (3.4 مليار دولار) في ربع يونيو ، بانخفاض من 45.14 مليار يوان في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن "خفض الرواتب يعكس جهود علي بابا المتجددة لخفض النفقات ورفع الكفاءة ، حيث تواجه ضغوطًا تنظيمية مستمرة ، واستهلاكًا بطيئًا وتباطؤًا في الاقتصاد في الصين، أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم".

قال رئيس مجلس إدارة Alibaba ومديرها التنفيذي دانيال تشانغ يونغ، إن الشركة ستضيف ما يقرب من 6000 خريج جامعي جديد إلى عدد موظفيها هذا العام.

وفي الشهر الماضي ، ظهرت تقارير تفيد بأن الملياردير جاك ما يخطط للتخلي عن سيطرته على Ant Group وسط ضغوط من المنظمين الحكوميين، ووفقًا لتقرير في وول ستريت جورنال، تهدف هذه الخطوة إلى جزء من جهود عملاقة التكنولوجيا المالية للابتعاد عن الشركة التابعة لمجموعة علي بابا القابضة التي تخضع لتدقيق شديد من الحكومة.

ومنذ العام الماضي ، بدأت السلطات التنظيمية الصينية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمالقة التكنولوجيا المحليين مثل Alibaba و Ant Group لإنهاء هيمنتها في قطاع الإنترنت، ووفقًا للتقرير ، يمكن أن يتخلى ما عن سيطرته عن طريق نقل بعض صلاحياته التصويتية إلى مسؤولي Ant الآخرين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي إريك جينغ.

ويسيطر ما على شركة Ant منذ أن اقتطع أصولها الأولية من Alibaba قبل أكثر من عقد، وتأسست شركة Alibaba في 1999، وقد خضعت لتعديل وزاري كبير عندما نقل ما المنصب كرئيس تنفيذي إلى Daniel Zhang في عام 2015 وعينه رئيسًا لمجلس الإدارة في عام 2019.