شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز أبحاث إسباني يتعرض لهجوم إلكتروني .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العلوم الإسبانية إن هيئة البحث العلمي الرائدة في إسبانيا استُهدفت بهجوم إلكتروني تشتبه السلطات الوطنية في أن مصدره هو روسيا، بحسب موقع TOI الهندى، وقالت وزارة العلوم الإسبانية إن هجوم برنامج الفدية الضارة استهدف المجلس الوطني الإسباني للبحوث في الفترة من 16 إلى 17 يوليو .

وأفاد تحليل أولي أجرته سلطات الأمن السيبراني الإسبانية أنه لم يتم انتزاع أي معلومات حساسة أو سرية على ما يبدو، وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم الإلكتروني شبيه بالهجوم الإلكتروني الذي تم شنه ضد ناسا في الولايات المتحدة ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن الهجوم قد فشل ، إلا أن البروتوكولات الأمنية التي تم تفعيلها للتأكد من عدم نجاحها تركت العديد من مراكز الأبحاث التابعة للمجلس دون اتصال بالإنترنت.