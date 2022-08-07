تكنولوجيا: عالم فيزياء فرنسى يسخر من السوشيال ميديا بصورة قطعة سجق

القاهرة - سامية سيد - سخر عالم الفيزياء الفرنسى "إيتيان كلاين" من السوشيال ميديا وسهولة تزوير الأمور والحقائق من خلالها، حيث سبق وأن نشر صورة مخادعة أدعى إنها التقطت بواسطة تلسكوب فضائى جديد تابع لوكالة "ناسا"، إلا أنه عاد واعتذر عن الأمر موضحا أن الأمر مجرد مزحة وأن الحقيقة مختلفة تماما.



التغريدة

وقد نشر "كلاين" صورة قال عنها أنها أحدث صورة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب للنجم "بروكسيما سنتوري"، ولكنها كانت فى الواقع شريحة من "سجق"، إذ ظهرت الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعلق عليها: "صورة بروكسيما سنتورى، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا"، ورغم أن العديدين أدركوا حقيقة الأمر، إلا أن الحيلة انطلت على كثيرين.

وقال "كلاين" فى تغريدته التى اعتذر فيها للمستخدمين: فى ضوء بعض التعليقات، أجد نفسى مضطرا لتوضيح أن هذه التغريدة التى تظهر لقطة مزعومة لبروكسيما سنتورى كانت نوعا من التسلية"، وقال "لقد جئت لتقديم اعتذارى لأولئك الذين ربما صدمتهم خدعتى، والتى لم تكن حقيقية، لقد أرادت ببساطة أن أحذر من الصور التى تبدو عميقة بشكل مبالغ فيه".