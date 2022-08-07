شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة دوران الأرض بشكل أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العامان الماضيان جدلاً لدى البعض بأن الأيام تمر بمقطع أسرع بشكل متزايد، لكن وفقًا لبعض علماء فإن هذا المنظور ليس خاطئًا، ففي 29 يونيو وصل منتصف الليل بمقدار 1.59 مللي ثانية أسرع مما كان متوقعًا، كان هذا أقصر يوم منذ أكثر من نصف قرن، على الأقل منذ أن بدأ العلماء في تتبع وتيرة دوران الأرض باستخدام الساعات الذرية في الستينيات.

لم يكن ذلك حدثًا لمرة واحدة أيضًا. في عام 2020 ، شهد الكوكب ما كان ، في ذلك الوقت ، أقصر 28 يومًا في التاريخ المسجل. وفي الأسبوع الماضي فقط، في 26 (يوليو)، استمر اليوم أقل من المعتاد بمقدار 1.5 ميلي ثانية وفقا لموقع Engadget.

قال ليونيد زوتوف، الباحث في جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية ، لشبكة سي بي إس نيوز: "منذ عام 2016، بدأت الأرض في التسارع". وهذا العام يتناوب بشكل أسرع مما كان عليه في 2021 و2020.

أصبحت الأيام أطول بكثير منذ تشكل الأرض. كما تلاحظ صحيفة الغارديان ، قبل حوالي 1.4 مليار سنة، استغرق دوران الأرض أقل من 19 ساعة. لقد أصبحت الأيام أطول بمعدل حوالي 74000 جزء من الثانية كل عام. لكن دوران الكوكب يمكن أن يتقلب على أساس يومي.

يعتقد العلماء أن هناك عددًا من العوامل التي قد تؤثر على دوران الأرض ، بما في ذلك الزلازل والرياح القوية في سنوات النينيو وذوبان الجليد وإعادة التجمد والقمر والمناخ. اقترح البعض أن ما يسمى ب "تمايل تشاندلر" قد يكون له تأثير على الدوران أيضًا، هذه الظاهرة هي "انحراف صغير غير منتظم في نقاط دوران الأرض بالنسبة للأرض الصلبة" ، كما تقول يو إس إيه توداي.

لحساب التقلبات في أطوال الأيام ، منذ عام 1972 ، كانت هناك ثوان كبيسة عرضية - إضافة ثانية واحدة إلى التوقيت العالمي المنسق. إذا استمر الاتجاه الحالي للأيام الأقصر ، فهناك احتمال أن تكون هناك حاجة إلى ثانية كبيسة سلبية للحفاظ على توافق الساعات مع دوران الكوكب. على هذا النحو ، سوف يتخطى التوقيت العالمي المنسق ثانية واحدة.

الثواني الكبيسة تسبب بالفعل فوضى في الأنظمة فائقة الدقة. في الأسبوع الماضي فقط، دعا Meta إلى إنهاء الثواني الكبيسة، والتي تسببت في انقطاع الخدمة في Reddit و Cloudflare على مدار العقد الماضي. يمكن أن تؤدي الثانية الكبيسة السلبية إلى مزيد من الفوضى.

كتب مهندسا ميتا أوليج أوبلوخوف وأحمد بياجوي في منشور بالمدونة: "مع تغير نمط دوران الأرض ، من المحتمل جدًا أن نحصل على ثانية كبيسة سلبية في مرحلة ما في المستقبل". "لم يتم اختبار تأثير الثانية الكبيسة السلبية على نطاق واسع ؛ يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على البرنامج الذي يعتمد على أجهزة ضبط الوقت أو المجدولين."