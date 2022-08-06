شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. ناسا تطور حلاً بارعًا لإصلاح مستكشف الكويكب "لوسي" المضطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل مركبة الفضاء لوسي التابعة لوكالة ناسا على "إصلاح" مرتجل في طريقها لاستكشاف كويكبات طروادة، حيث أطلقت ناسا العام الماضى مركبة لوسي الفضائية المصممة لاستكشاف كويكبات طروادة المحاصرة بالقرب من نقاط لاجرانج على كوكب المشتري.

ومع ذلك ظهرت مشكلة بعد 12 ساعة فقط من الإطلاق - فقد فشلت إحدى المصفوفات الشمسية الكبيرة المصممة لتوليد الطاقة من الشمس البعيدة بشكل متزايد في الانتشار والمزلاج بشكل كامل. وحاليا أعلنت وكالة ناسا أن فريقًا كان قادرًا على حل المشكلة بشكل كافٍ لاستمرار المهمة - بفضل العديد من الحيل الذكية وفقا لما نقله موقع Engadget.

بعد ساعات من اكتشاف المشكلة لأول مرة، جمعت وكالة ناسا فريق استجابة شذوذ مع أعضاء من البعثة العلمية يقودون معهد أبحاث الجنوب الغربي، ومركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا ، وشركة نورثروب جرومان ، شركة بناء المركبة الفضائية.

نظرًا لعدم وجود كاميرا تستهدف المصفوفات الشمسية، كان على الفريق اكتشاف طريقة أخرى للعثور على المشكلة. ولهذه الغاية أطلقوا محركات الدفع للمركبة الفضائية لقياس أي اهتزازات شاذة، وأنشأوا نموذجًا مفصلاً لتجميع محركات المصفوفة لتحديد صلابة المصفوفة.

اكتشفوا أخيرًا أن الحبل المصمم لسحب المصفوفة مفتوحًا ربما يكون قد تعطل في التخزين المؤقت الخاص به.

صقل الفريق بسرعة على حلين محتملين، كان أحدها ببساطة هو استخدام المصفوفة كما كانت، لأنها كانت لا تزال تولد 90 بالمائة من الطاقة المتوقعة.

كان الآخر هو محاولة سحب الحبل بقوة أكبر باستخدام محرك النشر الاحتياطي بالإضافة إلى المحرك الأساسي، على أمل السماح له بالرياح بشكل أكبر وإشراك آلية الإغلاق.

لم يتم تصميم كلا المحركين للعمل في نفس الوقت، لذلك صممه الفريق لاختبار النتائج المحتملة وتأثيرات التموج المحتملة.

بعد أشهر من المحاكاة قرروا المضي قدمًا في خيار المحركين. قاموا بتشغيل كل من محركات نشر الطاقة الشمسية الأولية والاحتياطية في وقت واحد سبع مرات، ونجحوا في فتح وتوتر المصفوفة.

وقالت ناسا إنه لسوء الحظ، لم يكن قريبًا بما يكفي للالتصاق، لكنه الآن "يتعرض لمزيد من التوتر بشكل كبير ، مما يجعله مستقرًا بما يكفي لتشغيل المركبة الفضائية حسب الحاجة لعمليات المهمة". إنها الآن "جاهزة وقادرة" على إكمال الموعد النهائي التالي، والحصول على دفعة من جاذبية الأرض في أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن تصل إلى أول هدف كويكب لها في عام 2025.