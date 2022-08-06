أفضل مجموعة برامج موشن جرافيك للآيفون

تحتاج أحيانًا لطريقة لتساعدك على توضيح معلومة ما أو تبسيطها، أو حتى تحتاج لبعض التسلية! لتسطع أمامك فكرة الرسوم المتحركة التي ستاعدك بشكلٍ جيد في هذا الشأن، للرسوم المتحركة أدوات وبرامج وفي هذا المقال ستحصل على مقترحات لأفضل برامج الموشن جرافيك المميزة لهاتفك الآيفون.

جدول المحتويات

Stop motion studio pro

هو برنامج لإنشاء الرسوم المتحركة وبه مجموعة جيدة من الأدوات، ويتميز بسهولة التعامل معه وأنه غير معقد، وهو مناسب أيضًا للأطفال حيث يمكنهم مشاركة إبداعهم في الرسوم المتحركة وإنتاجه أيضًا.

مميزات:

سهل الإستخدام

مناسب للأطفال

به الكثير من الأدوات التي ستساعدك في إنشاء الرسوم المتحركة الخاصة بك.

عيوب:

به الكثير من المشاكل التي انزعج منها بعض المستخدمون: مثل التأخير في تصدير الملفات والخلل المفاجئ الذي يحدث في الأدوات.

برنامج مدفوع: حيث يستلزم عليك شراءه.

تحميل البرنامج

السعر: $5.99

Cinemagraph pro

هو برنامج لإنشاء الصور المتحركة والفيديوهات وإمكانية تحريرها وضبطها حسب رغبتك، وبه أدوات كثيرة مثل القص وأدوات ضبط الألوان والإضاءة والتي ستساعدك في إنشاء فيديو إحترافي والتعديل على الفيديوهات المسبق إنشاءها.

مميزات:

سهولة التصدير والتحميل والمشاركة

به الكثير من الأدوات المهمة مثل القص والتعديل على الألوان والإضاءات والتباين.

إمكانية التحرير التامة للفيديوهات والرسوم المتحركة.

عيوب:

برنامج مدفوع.

تحميل البرنامج

The app was not found in the store. :-(

Imgplay

هو تطبيق مجاني لإنشاء صور بصيغة الـ GIF والرسومات المتحركة، حيث يمكنه التحرير والتقسيم والتخصيص بسهولة وبه الكثير من الأدوات التي ستساعدك لإنشاء الرسم المتحرك أو الـ GIF الخاص بك.

مميزات:

يمكن التحكم في السرعة واتجاه التشغيل.

يسمح لإختيار نوع الملف: MP4 أم GIF.

ينشئ صور GIF بشكل سريع ومختصر حيث يمكنك في وضع الكاميرا تصوير مقطع الفيديو وإنشاء GIF على الفور.

عيوب:

لا يمكن ضبط السطوع أو التباين أو التشبع.

انزعج بعض المستخدمون من مشكلة أنه بعد إنشاء الصور يتغير لونها عن اللون الذي تم إنشاءها به.

تحميل البرنامج

The app was not found in the store. :-(

Alight motion

هو برنامج لتصميم الصور والرسوم المتحركة وتكوين الفيديوهات وتحريرها، يتسم بتصميمه الصور المتحركة بجودة احترافية وتأثيرات بصرية رائعة تميز تصميمك وتجعله أجمل.

مميزاته:

سهل الإستخدام

إمكانية تحرير الفيديوهات وتكوينها

تصدير الصور والفيديوهات بجودة احترافية وعالية.

عيوبه:

انزعج بعض المستخدمون من مشاكل في التطبيق مثل التعطل عند تجمع الطبقات.

واشتكى البعض من مشاكل في التحديث الأخير للبرنامج حيث أصبح معقدًا قليلًا.

تحميل البرنامج

The app was not found in the store. :-(

Plays – AI motion design 4+

هو برنامج لتصميم الصور والرسوم المتحركة ويمكنك من خلاله إنشاء محتوى مذهل يجذب الإنتباه باستخدام الإعدادات المسبقة والتخطيطات الإبداعية، وبه العديد من الخطوط للكتابة، كما أنه يتسم بالتحكم الجيد في أدوات الكتابة.

مميزات:

سهل الإستخدام.

يحتوي على إعدادت مسبقة وتخطيطات إبداعية تساعدك في إنشاء محتوى رائع.

به الكثير من الخطوط بل ويتسم بسهولة الكتابة.

العيوب:

لم نحصل على عيوب واضحة للبرنامج إلا أنه مدفوع.

تحميل البرنامج

السعر: Free+

Imotion

هو برنامج لإنشاء الرسوم المتحركة وتحرير الصور والفيديوهات، حيث يمكنك التقاط الصور وتحرير الفيديوهات الخاصة بك وتصديرها إلى مقاطع فيديو عالية الدقة.

مميزات:

يوفر التطبيق ما يصل إلى 10 إطارات في الثانية على أجهزة محددة مثل: (iphone4,4s/ iphone 5/ ipad 3,4)

فيه وظائف مثل إيقاف الحركة وإنشاء الفاصل الزمني.

سهل الإستخدام وسهولة المشاركة والتحميل المباشر إلى facebook و youtube.

قائمة الأجهزة التي تدعم هذا البرنامج:

iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus and iPhone X

iPod touch (6th generation)

iPad 2 Wi-Fi

iPad 2 Wi-Fi + 3G

iPad (3rd generation)

iPad Wi-Fi + 4G

iPad (4th generation)

iPad Wi-Fi + Cellular (4th generation)

iPad (5th generation)

all iPad Pros

iPad mini

iPad mini Wi-Fi + Cellular

iPad Mini 2, 3, and 4.

وستحتاج إصدارiOS 11.0 أو أحدث لكي تستطيع تثبيت هذا البرنامج على هاتفك.

تحميل البرنامج

السعر: Free+