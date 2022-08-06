شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تساعد مطورى الألعاب فى الحصول على مزيد من أداء Xbox Series S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالإحباط لأن الألعاب لا تعمل بشكل جيد على Xbox Series S كما تتوقع نظرًا للأجهزة التي تدعم 1440 بكسل؟ قد يكون لدى مايكروسوفت إصلاح.

علمت The Verge أن مجموعة أدوات تطوير الألعاب في يونيو التي أبرزتها الشركة مؤخرًا تمنح المبرمجين مزيدًا من الوصول إلى الذاكرة ، وتحرر "مئات الميجابايت الإضافية" من ذاكرة الوصول العشوائي لألعابهم.

وقالت مايكروسوفت إن ذلك يمكن أن يحسن أداء الرسومات في العناوين التي تمثل فيها الذاكرة المحدودة مشكلة وفقا لما نقله موقع Engadget.

لن تضع هذه الخطوة وحدة التحكم على مستوى المبتدئين على قدم المساواة مع Xbox Series X، التي تستخدم نفس وحدة المعالجة المركزية ولكنها تحتوي على معالج رسومات أكثر قوة.

ومع ذلك قد يقلل ذلك من الاختناقات التي تجبر المطورين في بعض الأحيان على تشغيل الألعاب على السلسلة S بدقة ومعدلات إطارات منخفضة. بينما تحتوي السلسلة X على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت (حوالي 13.5 جيجابايت منها قابلة للاستخدام) ، فإن نظيرتها السفلية تحتوي على 10 جيجابايت فقط - من الناحية العملية ، يمتلك المطورون 8 جيجابايت فقط لأنفسهم. اشتكى منشئو المحتوى الذين تحدثوا إلى Digital Foundry من القيود.

أعطت مايكروسوفت المزيد من القوة لمبرمجي Xbox One في عام 2014 عندما سمحت لهم بتعطيل ميزات Kinect في الألعاب التي لا تحتاج إلى وحدة التحكم في الحركة. في كلتا الحالتين ، تقوم مايكروسوفت بتعديل موارد النظام المتاحة استجابةً للقبض.

سيستغرق المطورون وقتًا لتحسين الألعاب ، وليس هناك ما يضمن أن هذا سيؤثر على العديد من العناوين. لا تتوقع تصحيحات تعمل على تحسين الرسومات في جميع إصداراتك المفضلة.

ومع ذلك ، فهذه خطوة مرحب بها يمكن أن تجعل Xbox Series S خيارًا أكثر قابلية للتطبيق إذا كنت تفضل عدم التفاخر على نظيرتها الأغلى ثمناً.