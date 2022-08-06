شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق صاروخ فالكون 9 جديدا على متنه قمر صناعى "كورى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ النقل فالكون 9 وعلى متنه قمر صناعي لكوريا الجنوبية Korea Pathfinder Lunar Orbiter ، لرسم خارطة تخص تضاريس القمر.

وأعلنت شركة سبيس إكس، أن الصاروخ أطلق من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا في الساعة 19.08 بالتوقيت المحلي (الساعة 2.08 من يوم الجمعة بتوقيت موسكو)، وقد هبطت المرحلة الأولى التي سبق أن استخدمت في خمسة إطلاقات سابقة، على المنصة العائمة في المحيط الأطلسي.

وإطلاق القمر الصناعي الكوري الذي يزن 678 كلغم وبلغت تكلفته 180 مليون دولار، هو ضمن إطار أول مهمة قمرية لكوريا الجنوبية. ومن المفترض أن يصل إلى مداره حول القمر في 16 ديسمبر 2022 ، ليرسم خارطة تضاريس القمر من أجل تحديد المناطق التي يمكن استخدامها لهبوط المركبات الفضائية، وكذلك للبحث عن الماء في الحفر (الفوهات) القمرية. ومن المحتمل أن يدور في مدار حول القمر حوالي السنة.