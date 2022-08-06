شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن صور تشويقية لروبوت أوبتيموس قبل الكشف الكامل عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ايلون ماسك النقاب عن صورة تشويقية جديدة لروبوت شركته Optimus البشرى الذى سيتم الكشف عنه بالكامل في نهاية الشهر المقبل، وعرض قطب التكنولوجيا صورة للأيدى الروبوتية التى تتخذ شكل قلب، فى الاجتماع السنوي لمساهمى الشركة، وتحدث عن الكشف الكامل عن تسلا أوبتيموس في يوم الذكاء الاصطناعي في 30 سبتمبر، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

وقال تقرير الصحيفة البريطانية، "لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن الروبوت، لكن ماسك قال إنه سيتعامل مع المهام التي يجدها البشر مملة أو متكررة ويمكن حتى أن تكون بمثابة رفيق"، وقال ماسك: "يوم الذكاء الاصطناعي، الجزء الثانى، أعتقد أن الناس سيذهلون، ولكن هذا في نهاية الشهر المقبل، لذلك سنترك ذلك، وسيكون هناك الكثير من الأشياء الرائعة."



توقعات شكل الروبوت



زراع الروبوت

تم تعيين روبوتTesla ، الذي سيكون وزنه 125 رطلاً، ليشمل كمبيوتر الطيار الآلي المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية، والذي سيسمح للإنسان بالتعرف على الأشياء في العالم الحقيقي ، على الرغم من أن الروبوت سيكون له مستشعرات مخصصة خاصة به والمحركات.

وستكون قادرة أيضًا على "الرفع المميت" حتى 150 رطلاً، وتحمل 45 رطلاً، والمشي لمسافة 5 أميال في الساعة ولديها أيد شبيهة بالإنسان بالإضافة إلى أجهزة استشعار بصرية تمنحها القدرة على "الرؤية".

وقال ماسك، فى أغسطس الماضى، عن الروبوت: "يمكنك التحدث إليه والقول، من فضلك التقط هذا المزلاج وربطه بسيارة باستخدام هذا المفتاح"، وأضاف "يجب أن تكون قادرة على فعل ذلك.. من فضلك اذهب إلى المتجر واحضر لي البقالة التالية.. وهذا النوع من الأشياء أظن أننا نستطيع فعل ذلك".