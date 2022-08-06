شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية ترجمة رسائل إنستجرام الخاصة إلى لغتك المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد انستجرام أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا ، يعمل على جعل التواصل أبسط للجميع على المنصة وقد قدم ميزة ترجمة جديدة، قد تعمل هذه الميزة للرسائل المباشرة على Instagram (DMs) على تحسين التواصل بين مالكي العلامات التجارية وعملائهم. باستخدام هذه الميزة ، ستتم ترجمة الرسائل إلى لغتك المفضلة.

وقال Instagram على صفحة الدعم الخاصة بهم أنه عندما يرسل شخص ما رسالة إلى أو من حساب تجاري أو منشئ المحتوى على Instagram Direct، يمكنهم اختيار ما إذا كانت تتم ترجمتها تلقائيًا للمشاهد. يقوم التطبيق بترجمة الرسائل باستخدام عملية آلية في الدردشة التي تتم بعد رؤية المشاهد للرسالة، و يمكنك تمكين الميزة بمجرد التبديل على إعدادات الترجمة الخاصة بك على Instagram DMs، فيما يلي الخطوات.

تبديل الترجمة لرسائل Instagram 1. افتح دردشة Instagram التي تريد ترجمة رسائلك إليها.

2. انتقل إلى إعدادات الدردشة من خلال النقر على سلسلة الرسائل المتوفرة في الجزء العلوي من مربع الدردشة.

3. ضمن علامة التبويب "إجراءات أخرى" ، انقر للتبديل بين إعدادات "ترجمة الرسائل".

4. ستتم ترجمة الرسائل إلى لغتك المفضلة.

سيتم عرض الرسائل الواردة تلقائيًا بلغتك المفضلة بعد تشغيل الإعداد. ومع ذلك ، سيظل النص متاحًا بلغته الأصلية إذا اخترت النقر فوق "الاطلاع على النص الأصلي" أسفل رسالته. إذا قمت بتمكين الترجمات أو تعطيلها ، فلن يتلقى المرسل إشعارًا.