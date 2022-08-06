شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف حقيقة رغبة إيلون ماسك فى بناء مطار خاص بأوستن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أنه لا يخطط لبناء مطار لنفسه وكبار المديرين التنفيذيين في شركاته خارج أوستن، ورداً على تغريدة عن قصة إخبارية عن المطار الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: "ليس صحيحًا.. تسلا على بعد 5 دقائق من مطار أوستن الدولي".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف ماسك، "سيكون من السخف بناء مطار خاص آخر، لكن المطار التجاري الحالي يحتاج إلى مدرج آخر، حيث تنمو أوستن بسرعة!"

وكان في العام الماضي، استحوذ كيان مرتبط بقيادة شركة Boring التابعة لإيلون ماسك على 73 فدانًا في شمال غرب باستروب، وانتقل مقره أيضًا إلى Pflugerville، وهي إحدى ضواحي أوستن الواقعة في مقاطعة ترافيس، ويقع عنوان شركة Boring Company على بعد حوالي ثلاثة أميال من مطار أوستن التنفيذي.

يحتوي هذا المطار على مدرج يبلغ ارتفاعه 6025 قدمًا وأكثر من 130 ألف قدم مربع من مساحة حظيرة الطائرات المجتمعية، ويسافر مؤسس SpaceX حاليًا على متن طائرة Gulfstream G650 لعام 2015، ويقع مطار أوستن بيرجستروم الدولي على بعد حوالي خمسة أميال من جيجا تكساس.

وفى حالة كان ينوى ماسك بالفعل بناء مطار خاص، فهذا الأمر يتطلب موافقة وكالة حماية البيئة وكذلك إدارة الطيران الفيدرالية مسبقا للقرار.