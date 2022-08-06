شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مشاكلها الكتير.. كم عدد صواريخ Long March 5B الصينية المخطط إطلاقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاء الحطام الناري لصاروخ Long March 5B سماء الفلبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عاد الصاروخ المستهلك إلى الغلاف الجوي، ومع ذلك، لن تكون هذه المهمة الأخيرة للصاروخ المثير للجدل، الذى لن تستطع الصين التحكم في هبوطه عدة مرات.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أطلق صاروخ صينى Long March 5B بنجاح وحدة جديدة لمحطة Tiangong الفضائية الصينية في 24 يوليو، لكن المرحلة الأولى الضخمة من الصاروخ حققت عودة غير متحكم فيها بعد ستة أيام.

واحترقت معظم مرحلة الصواريخ المستهلكة عند إعادة الدخول، وانتهى الأمر بمعظم الحطام في البحار، لكن بعض الحطام ضرب أرضًا في إندونيسيا وماليزيا، ولكن كم عدد عمليات إطلاق الصاروخ - والعودة اللاحقة غير المنضبط التي يمكن أن نتوقعها؟

تستعد الصين بالفعل لإطلاق القطعة الثالثة والأخيرة من محطة الفضاء Tiangong، بعد إطلاق Tianhe العام الماضي و Wentian في أواخر يوليو، ولعل هذا الإطلاق الأخير سيكون على ساحل جزيرة هاينان في أكتوبر.

تهدف الصين بعد ذلك إلى إطلاق تلسكوب فضائي من فئة هابل، يسمى Xuntian، والذي سيشارك مداره مع Tiangong من أجل أن يكون قادرًا على الالتحام بالموقع المداري للصيانة والإصلاح والتزود بالوقود وحتى التحديث، وستطير هذه المهمة في Long March 5B في أواخر عام 2023 أو 2024.

في حين أن هاتين المهمتين هما المهمتان الوحيدتان المؤكّدتان لإطلاق Long March 5B في المستقبل، فقد يكون هناك مهام أخرى أيضا.

ويمكن أيضًا استخدام الصاروخ للحمولات الكبيرة المستقبلية المصممة للدوران على ارتفاع بضع مئات من الأميال، لكن الصين لم تعلن حتى الآن عن أي خطط من هذا القبيل.