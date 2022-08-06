شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تزيل لعبة War Gods Zeus of Child من متجر Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم رصد لعبة جديدة تسمى War Gods Zeus of Child مؤخرًا على متجر Xbox ، حيث يقال إن اللعبة كانت "سرقة" للعبة Sony الشهيرة God of War والتي تضم بطلًا مشابهًا مثل Kratos الذي يحارب من خلال موجة لا نهاية لها من الأعداء في ساحة مجردة، ووفقًا لتقرير صادر عن Eurogamer ، قامت مايكروسوفت بإزالة هذه اللعبة في النهاية من متجر Xbox.

وفقًا للتقرير ، تم حذف اللعبة بالكامل من واجهة المتجر ورفضت مايكروسوفت أيضًا التعليق على الإزالة، ولا تقدم War Gods Zeus of Child تحديات مختلفة مثل لعبة God of War الأصلية. تحتوي لعبة rip-off على مهمة واحدة فقط حيث يتعين على اللاعبين قتل عدد لا حصر له من الأعداء في ساحة واحدة حتى يستسلم اللاعبون ويتخلون عن اللعبة أو يقابل Kratos زواله في نهاية المطاف على أيدي هذه الوحوش.

وفقًا لتقرير صادر عن GamesRadar ، لم تقم شركة Dolaka Ltd بتطوير لعبة شبيهة بـ God of War " فحسب ، بل قامت أيضًا بتطوير ألعاب "مقلدة" مماثلة لألقاب رئيسية أخرى، حيث أصدر الاستوديو أيضًا لعبة تسمى "Dinasaur Falling Survival" وهي عبارة عن نسخ من لعبة Fall Guys الذي حقق نجاحًا كبيرًا في Mediatonic، ويشير التقرير أن هذه اللعبة تجعل اللاعبين يجرون عبر سلسلة من دورات العوائق بفيزياء "أحمق".

وفي الوقت نفسه ، طرح الاستوديو أيضًا لعبة Mario ripoff تسمى Classic Platformer Mariones ولعبة أخرى تشبه مزيجًا من Devil May Cry و Superhot تسمى Shooter Garenattacks ، كما يزعم التقرير.

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