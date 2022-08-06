شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مساعد الذكاء الاصطناعى الأكثر تطورا بألعاب الفيديو فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل أحدث وحدة تحكم لألعاب الفيديو TRDR Pocket، على أحد أكثر المساعدين الصوتيين الخاصيين بالذكاء الاصطناعى تطوراً، وذلك بالجهاز الذي يشبه Gameboy، وهو ثاني وحدة تحكم محمولة طورتها شركة Go Games البريطانية، حيث تتمتع بمظهر يشبه الصندوق، مع هيكل من الألومنيوم اللامع وشاشة تعمل باللمس مقاس 3.5 بوصة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل الجهاز بنظام Android، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 600000 لعبة وتطبيق من متجر Google Play، بما في ذلك Fortnite و Call of Duty.

ويأتي كل نموذج من النماذج الثلاثة للألعاب مع "شخصية" مدمجة في الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن للمستخدمين الدردشة معها أثناء اللعب.

وهذه الشخصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، المسماة Scarlet وTony وJulia، متقدمة بشكل جيد، مما يسمح للمستخدمين بإجراء محادثات طبيعية أكثر بكثير مما لو كانوا مع مساعدين صوتيين منافسين مثل Siri و Alexa.

يدعي جياني أوكونور، الرئيس التنفيذي ومؤسس Go Games، أنه قد يكون أول ذكاء اصطناعي في العالم يجتاز اختبار تورينج ، الذي طوره آلان تورينج في عام 1950 لتقييم قدرة الآلة على محاكاة الذكاء البشري.

وسيخضع هذا الادعاء للاختبار خلال حدث في متحف العلوم في لندن في 20 أغسطس، حيث يخطط أوكونور لإظهار قدرات الذكاء الاصطناعي أمام مجموعة من المتخصصين التقنيين من عالم الشركات والأكاديميين.