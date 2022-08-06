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تكنولوجيا: كيفية تنزيل Google Chrome وتثبيته على جهاز Mac فى 5 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - يعد Google Chrome أحد أكثر متصفحات الويب استخدامًا، إنه نظام أساسي مستقل ومتوفر عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك macOS و Windows و Android و iOS و Linux وما إلى ذلك.

 

وبينما يأتي macOS مع Safari كمتصفح افتراضي ، فإنه يسمح للمستخدمين بتنزيل متصفحات الجهات الخارجية وتعيينها أيضًا كمتصفح افتراضي، لذلك ، إذا كنت تبحث عن طريقة لتنزيل وتثبيت Google Chrome على جهاز Mac الخاص بك ، فإليك الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها:

 

1- توجه إلى موقع كروم الرسمي  باستخدام Safari

2- انقر فوق زر تنزيل Chrome

3- سيقوم بتنزيل ملف "googlechrome،dmg"

4- بمجرد التنزيل ، انقر فوق لتشغيل المثبت

5- أكمل عملية التثبيت باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة

 

بعد ذلك ، اسحب متصفح Chrome وأفلته في مجلد التطبيقات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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