شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 700 عامل فى أمازون ببريطانيا يتظاهرون بسبب مشاكل فى الأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 700 عامل مستودع في مستودع أمازون في إنجلترا خرجوا هذا الأسبوع في مظاهرة حول زيادة الأجور، ولم توافق أمازون على زيادة سعر الساعة بمقدار 2 جنيه إسترليني (أو 2.44 دولار) التي طلبتها النقابة العمالية التي تمثل الموظفين ، وبدلاً من ذلك عرضت زيادة قدرها 34 بنسًا، وقال GMB، النقابة التي تمثل الموظفين في منشأة تيلبيري (إحدى ضواحي إسكس في شرق إنجلترا) ، إن العمال خرجوا يومي الأربعاء والخميس.

وقال ستيف جاريليك ، منظم إقليمي لشركة GMB ، لشبكة ABC: "تعد أمازون واحدة من أكثر الشركات ربحية على هذا الكوكب، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن أقل ما يمكنهم فعله هو تقديم رواتب مناسبة"، ونشر Garelick مقطع فيديو لعمال Tillbury المحتجين ، الذين بدأوا احتجاجهم بعد فترة وجيزة من تسليم أمازون الأخبار بأنها لن تلبي مطالب النقابة، وبحسب ما ورد ، "سحبت الإدارة" خدمات الطعام في المنشأة ، وقالت للعمال إنهم سيُنهىون إذا غادروا المبنى.

وبدأت GMB حملات من أجل زيادة الأجور وتحسين المعايير الصحية لعمال مستودعات أمازون في المملكة المتحدة في عام 2013 ، حتى أنها دعت إلى إجراء تحقيق برلماني في ممارسات العمل بالشركة. لا تعترف أمازون باتحاد GMB في Tillbury أو أي من مستودعاتها الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كما انسحب العشرات من عمال أمازون في مستودع آخر في المملكة المتحدة - في روجيلي - أمس بسبب نزاع على الدفع، و"أعلنت شركة Amazon Rugeley عن زيادة في الأجور بمقدار 50p نقلاً عن متوسط ​​معدل الأجور المحلي / Rugeley.