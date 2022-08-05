شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تؤجل رحلات السياحة الفضائية مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Virgin Galactic أن خدمة السياحة الفضائية التجارية التابعة لها قد تم تأجيلها مرة أخرى ، من نهاية هذا العام حتى الربع الثاني من عام 2023، وخلال تقرير أرباحها ، قالت الشركة إن التأخير "يرجع إلى تمديد تواريخ الإنجاز ضمن برنامج تعزيز المحركات".

وتعتبر السفينة الرئيسية VMS Eve جزءًا مهمًا من نظام الإطلاق الخاص بها ، حيث تحمل المركبة الفضائية VSS Unity إلى 50000 قدم قبل إطلاقها إلى حافة الفضاء، وتم إطلاق برنامج التحسين في 7 يوليو بهدف تحسين وتيرة الرحلات ، إلى جانب "الموثوقية والقدرة على التنبؤ والمتانة".

وفي الوقت نفسه كشفت عن التحديثات ، أعلنت Virgin Galactic أن مركبة Boeing's Aurora Flight Sciences ستصمم وتصنع سفنها الرئيسية من الجيل التالي ، والمتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2025، وتعمل الشركة أيضًا على سفينة فضاء جديدة ، VSS Imagine ، من المقرر أن قم برحلة تجريبية لأول مرة في الربع الأول من عام 2023.

وقامت Virgin Galactic بالفعل بتأجيل أولى رحلاتها المدفوعة من الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام 2022 بسبب "كثرة الحذر" بسبب مشكلة محتملة في نظام التحكم في الطيران، و كان من المفترض أن تطلق الرحلة التالية ثلاثة من أفراد القوات الجوية الإيطالية إلى حافة الفضاء ، لدراسة آثار الانتقال من الجاذبية الأرضية العادية إلى الجاذبية الصغرى على كل من البشر والبيئة، وبالأمس ، أعلنت الشركة عن خسارة ربع سنوية قدرها 111 مليون دولار وتخطط لطرح أسهم بقيمة 300 مليون دولار.