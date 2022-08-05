الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة في بيان لها، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، على أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية انه من المتوقع غدًا أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وتتمثل في حلايب، شلاتين، مرسى علم، مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على عدد من المناطق، كما تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء، على محافظة البحر الأحمر.