شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من دوران الأرض حول نفسها بسرعة أكبر من المعتاد بسبب تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط كل صخب الحياة الحديثة، قد يبدو أن الوقت يمر بسرعة في كثير من الأحيان، بعد أن سجلت الأرض أقصر يوم لها منذ بدء التسجيلات، يوم 29 يونيو الماضى، وفى هذا الصدد، يوضح العلماء أن الأرض تسير بشكل أسرع من المعتاد مسجلة يوم منذ بدأ التسجيلات، حيث جاء منتصف الليل في 29 يونيو قبل 1.59 مللي ثانية مما كان متوقعًا، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

فلماذا تدور الأرض أسرع من المعتاد؟

يدعي العلماء أن تغير المناخ والنشاط الزلزالي ودوران المحيطات يمكن أن تكون مسؤولة، وكذلك سحب القمر وما يسمى بـ "تشاندلر ووبل" - تغيير في دوران الأرض حول محورها، وحركة "Chandler Wobble" هي حركة متذبذبة تحدث عندما تدور الأرض حول محورها.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح الدوران أقل تذبذبًا، وهو ما يعتقد العلماء أنه قد يكون مرتبطًا بالسرعة المتزايدة لدوران الأرض، مما يؤدي إلى أيام أقصر.

من جهته، قال الدكتور ليونيد زوتوف، من معهد ستيرنبرغ الفلكي: "تمايل تشاندلر هو أحد مكونات المحور اللحظي لحركة الدوران للأرض، وتسمى الحركة القطبية، والتي تغير موضع النقطة على الكرة الأرضية حيث يتقاطع المحور مع سطح الأرض".



الكرة الارضية

تبلغ سعة الاهتزاز الطبيعي حوالي أربعة أمتار على سطح الأرض، لكنها اختفت من عام 2017 إلى عام 2020، وتم الوصول إلى هذا الحد الأدنى التاريخي تمامًا مع بدء تقصير طول الأيام، ومع ذلك، لا يوجد الكثير من التفسير لسبب هذا النقص في التذبذب.

فيما، قال مات كينج، الأستاذ بجامعة تسمانيا والمتخصص في مراقبة الأرض، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "إنه أمر غريب بالتأكيد، من الواضح أن شيئًا ما قد تغير، وتغير بطريقة لم نشهدها منذ بداية علم الفلك الراديوي الدقيق في السبعينيات."

تغير المناخ

يعتبر الاحترار العالمي أيضًا ذا تأثير من خلال ذوبان الجليد والثلج بوتيرة أسرع، وأشارت الأبحاث إلى أنه مع ذوبان الأنهار الجليدية - نتيجة لارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي من احتراق الوقود الأحفوري - فإن إعادة توزيع الكتلة تجعل الأرض تدور وتدور بشكل أسرع على محورها.