أفضل مجموعة برامج إنفوجرافيك للآيفون والأندرويد

الإنفوجرافيك هو تحويل المعلومات والبيانات والمفاهيم المعقدة إلى صور ورسوم يمكن فهمها بوضوح؛ والتي تخدم فكرة معينة أو غرض معين بحيث تقوم بالتفسير والتوضيح بشكل مبسط حتى يتمكن من فهمه أي شخص، ويقوم الإنفوجرافيك على جذب الإنتباه بحسن التصميم والألوان والصور المستخدمة في إنشاءه.

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هو برنامج ممتاز لإنشاء الصور النصية والبوسترات والمخططات والرسوم التعليمية، هو الأكثر مناسبة لإشتماله على الكثير من القوالب والصور التي يمكنك استخدامها في تصميماتك، وأيضًا يمكنك التعامل معه ما إذا كنت مبتدئًا أم محترف؛ فهو يتسم بسهولة التصميم من خلاله ولهذا يعتمد عليه الكثير.

مميزاته:

به الكثير من القوالب المقسمة إلى فئات مختلفة للإختيار فيما بينها.

‏إمكانية استيراد صور من هاتفك الجوال.

‏تتواجد عليه كميات ضخمة من الصور.

‏سهولة التحكم قي التصاميم.

يصلح لجميع أنواع المستخدمين تقريبًا.

‏له نسخة قابلة للتحميل على هاتفك وله موقع ويب خاص به.

عيوبه:

يحتاج للإتصال للإنترنت.

تتوفر الميزات فقط لتصدير ملف النتيجة النهائية في شكل jpg أو png أو pdf، وفي الوقت نفسه لا تتوفر ميزة تصدير ملفات المصدر.

ميزة تصميم التصدير مع النتيجة في شكل GIF متحركة أو فيديو متاح فقط في النسخة المدفوعة.

لتحميل البرنامج

مطور التطبيق: Canva السعر: Free

مطور التطبيق: Canva السعر: Free+

Adobe spark

هو برنامج خفيف ورائع من شركة أدوبي لتصميم الرسوم البيانية والتصميمات المختلفة بالكامل في غضون ثوانٍ أو دقائق، حيث يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من القوالب الموجودة مسبقًا والتي تغطي موضوعات مختلفة، يُمَكّن المستخدم من الدمج بين النص والصورة ومناسب أيضًا لك إذا كنت مبتدئ.

مميزاته:

سهل الإستخدام ومناسب أكثر للمبتدئين.

‏يحتوي على قوالب كثيرة ومميزة وتنقسم إلى فئات.

يمكن استيراد الصور من الهاتف ومن الويب.

‏إمكانية التحكم في التعتيم والشكل والتباعد.

عيوبه:

بعض مخرجات المشاركة الاجتماعية مفقودة.

خيارات الفيديو محدودة

لتحميل البرنامج

مطور التطبيق: Adobe السعر: Free

السعر: Free+

Adobe illustrator

هو برنامج كبير من أدوبي لأغراض التصميم المختلفة ومنها تصميم الرسوم البيانية والتعليمية والمخططات، يمكنك من خلاله فعل الكثير ففيه العديد من الأدوات المتاحة، والعديد من الخطوط التي يمكنك استخدامها في الكتابة على الصور والتصميمات.

مميزاته:

يحتوي على أدوات كثيرة لتحسين مخطط المعلومات

‏يمكنك أن تختار لوحة الألوان المناسبة لك

‏يحتوي على ١٧٠٠٠ خط يمكنك الإختيار فيما بينهم.

‏يمكن إضافة رموز مخصصة.

عيوبه:

غير مناسب للمبتدئين.

غير متوافق مع نظام iOS 14

لتحميل البرنامج

مطور التطبيق: Adobe السعر: To be announced

The app was not found in the store. :-(

Grafio 4 – Diagram

هو تطبيق خاص بالآيفون فقط وهو للرسوم البينانية والمخططات، يُمَكنُك من التغيير في حجم وشكل التصميم وبه المئات من الأشكال والقوالب المتاحة لكي تستخدمها في تصميماتك.

مميزاته:

به المئات من الأشكال والقوالب

‏يمكن استيراد الصور من الهاتف

‏يمكن تغيير الأحجام والأشكال والألوان.

عيوبه:

به العديد من المشاكل التي اشتكى منها المستخدمون، كصعوبة التعامل معه أحيانًا وكحدوث أخطاء مفاجئة في نظام التطبيق.

لتحميل البرنامج

The app was not found in the store. :-(

هو برنامج متاح على الويب فقط، لتصميم الرسوم البيانية والمخططات، يلجأ إليه الكثير ممكن يعملون على برنامج Excel فإنه يوفر خيار استيراد جداول البيانات منه، ويمتاز بسهولة التعامل مع أدواته.

مميزاته:

يوفر خيار استيراد جداول البيانات وأوراق Excel

‏هناك قسم مخصص للنصوص والإحصاءات والأشكال والرسوم البيانية.

‏سهولة التعامل مع الأدوات.

عيوبه:

يحتاج إلى الإنترنت للاستخدامه والإستفادة منه.

هو برنامج متاح على الويب فقط، لتصميم الرسوم البيانية والمخططات..وهو مناسب لك إذا كنت على عجلة من أمرك؛ فالأدوات فيه منظمة ومرتبة كي تجنبك من إضاعة الوقت في إيجادها، ولا تقلق إذا لم تستطع تسجيل الدخول؛ فإنه يتيح العمل عليه بدون تسجيلك للدخول فيه.

مميزاته:

منظم بدقة لتجنب إضاعة الوقت في البحث عن الأدوات.

‏يتم تكديس جميع الأدوات من الأعلى

‏يمكن إنشاء مخطط معلومات بدون تسجيل الدخول وهذا على عكس باقي المواقع.

عيوبه:

بحتاج إلى الإتصال بالإنترنت

‏يضيف علامة مائية للتصميمات.

هو برنامج متاح على الويب فقط، لتخطيط الرسوم البيانية وتصميمها، يمتاز بسهولة التعامل مع أدواته لاحتوائه على قسم لعناصر الواجهة وقسم سريع للأدوات التي تمكنك من عناصر تحكم سريعة.

مميزاته:

يبدأ باقتراحه قوالب مناسبة للمحتوى الخاصة بك بعد إضافته.

‏متنوعًا ومليئًا بالأدوات.

‏يوجد قسم لعناصر واجهة المستخدم لاختيار النصوص والأيقونات والمخططات والأدوات الأخرى التي تحتاجها.

‏به قسم سريع للأدوات مما يمنحك عناصر تحكم سريعة.

عيوبه:

يتطلب الإتصال بالإنترنت.

‏أنه يبدأ بإعطاء القوالب من تلقاء نفسه، فمن الأفضل أن يترك حرية الإختيار بأن يترك صفحة العمل فارغة.

‏لا يمكنك التصدير والمشاركة في الإصدار المجاني.

هو برنامج متاح على الويب فقط، لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات الجميلة لمحتواك، ويتيح النشر الأسرع للمحتوى المستند إلى البيانات، ويمكن من خلاله استيراد الملفات من برنامج الـ Excel، ويتيح العديد من الخيارات المميزة.

مميزاته:

يتيح إنشاء صور مصغرة لليوتيوب.

‏به خيارات مثل إضافة نصوص وتحرير الخطوط وإدراج الأشكال

‏يمكن استيراد ملفات من الـ Excel

عيوبه:

يتطلب الإتصال بالإنترنت

هناك العديد من علامات التبويب والأزرار ويستغرق الأمر وقتًا للتعرف عليها.

هناك أيضًا حدود للمعلومات التي يمكنك تضمينها.