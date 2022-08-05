شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة إطلاق مركبة جونو الفضائية إلى كوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية جونو في مهمة لدراسة كوكب المشتري، أكبر كوكب في النظام الشمسي، وذلك في 5 أغسطس 2011، أي قبل 11 سنة من تاريخ اليوم، وكان الإطلاق ناجح على صاروخ أطلس V من محطة كيب كانافيرال للقوات الجوية بفلوريدا وقضت السنوات الخمس التالية في رحلة طولها 1.74 مليار ميل إلى كوكب المشتري.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه منذ وصول المركبة إلى مدار كوكب المشتري في عام 2016، التقطت المركبة الفضائية جونو أفضل الصور لكوكب المشتري التي شاهدها أي شخص على الإطلاق.

لكن الأمر استغرق أيضًا الكثير من القياسات العلمية لدراسة تكوين كوكب المشتري والمجالات المغناطيسية وأنماط الطقس وغير ذلك.

وعملت المركبة على تسجيل بيانات تفسر تكوين كوكب المشتري، وتجيب على أسئلة مثل ما إذا كان للكوكب نواة صلبة، ونسبة المياه الموجودة داخل الغلاف الجوي، وكيفية توزيعها داخل كتلة الكوكب، وكذلك معرفة سر رياح المشتري القوية التي تصل أحيانا سرعتها إلى 600 كيلومتر في الساعة.