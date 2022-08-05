شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميتا تستعد لجمع 10 مليارات دولار من السندات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه من المقرر أن تجمع Meta Platforms ، الشركة الأم لفيسبوك ، 10 مليارات دولار في أول طرح سندات لها على الإطلاق والذى تم أمس الخميس ، حيث تتطلع إلى تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم والاستثمارات لتجديد أعمالها ، وفقًا لمصدرين مقربين من الصفقة.

وقالت المصادر إن الطرح ، الذي تضمن سندات ذات آجال استحقاق تتراوح من خمس سنوات إلى 40 عاما ، تلقى طلبات تزيد عن 30 مليار دولار من مستثمرين. وأضافوا أن الطلب يميل نحو السندات الأطول أجلا، ولم ترد ميتا على طلب للتعليق.

ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى ، كانت Meta هي الوحيدة التي ليس عليها ديون في دفاترها، والاستفادة من السوق الآن من شأنه أن يساعدها في بناء ميزانية عمومية تقليدية، وقالت المصادر إن ذلك قد يمنحها مساحة مالية أكبر في الوقت الذي تحاول فيه تمويل بعض المبادرات باهظة الثمن ، مثل الواقع الافتراضي metaverse الخاص بها ومنتج الفيديو القصير Reels ، في وقت ينضب كومة السيولة لديها.

وقالت المصادر ، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث علنًا ، إن ميتا بدأت العمل بجدية على العرض خلال الشهرين الماضيين، وقالوا إنها قررت إطلاق الطرح بعد الإفراج عن أرباح أواخر يوليو تموز. وأضافوا أن آجال الاستحقاق المتغيرة لعرضها ستمنحها المزيد من خيارات التمويل في المستقبل.

وقالت المصادر إن الانتعاش الأخير في أسواق سندات الشركات خلال الشهر الماضي بعد حدوث اضطراب في وقت سابق من هذا العام وسط حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة أعطى Meta نافذة للاستفادة من السوق الآن، على أمل أن تبدأ معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضد التضخم من خلال الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في إحداث بعض التأثير ، عاد المستثمرون إلى سوق السندات.

كان هذا الأسبوع من أكثر أيام العام ازدحامًا ، حيث جمعت الشركات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري ما يقرب من 60 مليار دولار في أسواق السندات الأولية ، وفقًا لبيانات إنفورما جلوبال ماركتس، كما أصدرت شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل Apple Inc و Intel Corp سندات في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حيث جمعت 5.5 مليار دولار و 6 مليارات دولار على التوالي.

وقال مصرفيون ومستثمرون إن نوافذ الإصدار هذه قد تكون عابرة ونادرة في الأشهر المقبلة. قد تتسع هوامش الائتمان في وقت لاحق من هذا العام ، مما يزيد من تكاليف التمويل، وفي أواخر شهر يوليو ، نشرت Meta توقعات قاتمة وسجلت أول انخفاض ربع سنوي لها في الإيرادات ، مع مخاوف الركود والضغوط التنافسية التي تؤثر على مبيعات الإعلانات الرقمية.

لقد استنفد التدفق النقدي الحر الخاص بها حيث إنها تتقدم في خططها للميتافيرس - وهو رهان تحولي دفع الشركة إلى تغيير اسمها إلى Meta العام الماضي، وفي الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو ، كان لدى Meta 4.45 مليار دولار في التدفق النقدي الحر ، مقارنة بـ 8.51 مليار دولار قبل عام.

حصلت الشركة على تصنيف "A1" من وكالة موديز وعلى تصنيف AA- ونظرة مستقبلية "مستقرة" من S&P.

كان بنك أوف أمريكا ميريل لينش وباركليز وجيه بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي مديرين مشتركين لطرح السندات ميتا.