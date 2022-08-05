شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل وصول أول مصرية لمدار الأرض على متن رحلة فضاء سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Blue Origin عن نجاح رحلة مركبة New Shepard السياحية التي حملت إلى مدارات حول الأرض 6 سياح، من بينهم مهندسة مصرية.

ووفقا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المركبة أطلقت يوم الخميس 4 أغسطس الجاري من مطار فضائي بالقرب من مدينة فان هورن في تكساس الأمريكية، في تمام الساعة 08:57 بالتوقيت المحلي (16:57 بتوقيت موسكو)، وبعدها ارتفعت المركبة إلى علو 100 كلم ليصبح ركابها في حالة انعدام الجاذبية، واستغرقت رحلة المركبة ما يزيد عن 10 دقائق بقليل، لتعود بعدها وتهبط على الأرض بالمظلات.

وحملت المركبة على متنها 6 سيّاح هم: المهندسة المصرية سارة صبري، ورائد الأعمال البرتغالي ماريو فيريرا، والأمريكية فانيسا أوبراين، التي كانت تسلقت جبل إيفرست، ومؤسس مجموعة Dude Perfect، كوبي كوتون، وموظف Blue Origin، كلينت كيلي، والرئيس السابق لشركة Y-COM، ستيف يونج.

وأشارت Blue Origin إلى أن هذه الرحلة كانت هي الأولى من نوعها للمصرية سارة صبري، والبرتغالي Blue Origin، وأن مركبات New Shepard كانت قد قامت برحلات سياحية مدارية مشابهة في يوليو وأكتوبر وديسمبر من العام الماضي، وكذلك في 31 مارس و 4 يونيو من العام الحالي.